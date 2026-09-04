Moradora de Cotia relata problema com recarga do Cartão TOP; empresa diz que caso é individual

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O caso teve início em 19 de agosto e, mais de 20 dias depois, Juliana Souza afirma que ainda enfrentava dificuldades para ter acesso ao valor.



O relato também foi publicado no Reclame Aqui. Segundo a moradora, após perceber que a recarga não havia sido disponibilizada, ela entrou em contato com o atendimento do TOP para tentar solucionar o problema.



Juliana afirma que chegou a ser encaminhada para uma responsável pelo atendimento, que teria informado que os créditos seriam liberados em instantes. Diante disso, ela permaneceu por cerca de duas horas em um terminal aguardando a liberação do valor, mas, segundo seu relato, a recarga não caiu.



Sem conseguir utilizar o crédito, a moradora afirma que precisou percorrer aproximadamente cinco quilômetros a pé.



Depois disso, segundo a reclamação, ela voltou a entrar em contato com a empresa e recebeu um prazo de cinco dias úteis para que o problema fosse solucionado. Após o período, porém, teria sido orientada a aguardar mais cinco dias úteis.



“Estou andando a pé, ou com dinheiro emprestado porque a empresa, não soluciona”, escreveu a usuária na reclamação.



TOP afirma ter criado voucher



Em resposta publicada no Reclame Aqui, o TOP informou que identificou a situação e que sua área interna havia gerado um voucher correspondente ao valor das recargas que não foram disponibilizadas.



A empresa orientou a consumidora a realizar o resgate do voucher em uma das máquinas de autoatendimento TOP disponíveis nas estações e terminais.



De acordo com a orientação fornecida no atendimento, ao inserir o cartão na máquina, deve aparecer na tela a informação de que existe um reembolso disponível. O usuário deve selecionar a opção de resgate e, posteriormente, escolher a aplicação “Comum” para que o valor seja creditado.



A empresa também informou que tentou contato telefônico com Juliana, mas não teria conseguido falar com ela.



Outro lado



Procurada pela reportagem, a Autopass, responsável pelo sistema TOP, informou que não houve instabilidade sistêmica no serviço de recargas pelo aplicativo TOP em 19 de agosto. Segundo a empresa, o caso relatado pela passageira está sendo tratado individualmente.



A companhia informou que, entre janeiro e agosto de 2026, foram realizadas mais de 2,3 milhões de recargas pelos aplicativos TOP, sendo mais de 370 mil somente em agosto.



A Autopass também apresentou dados sobre o atendimento no Reclame Aqui. Entre fevereiro e julho de 2026, segundo a empresa, 98,8% das manifestações recebidas foram respondidas e 89,1% dos casos foram solucionados. A companhia afirma manter reputação “Ótima” na plataforma, com nota média 8,0 no atendimento.



A empresa ressaltou que, diante desses indicadores, considera que não é tecnicamente adequado utilizar o volume total de manifestações do Reclame Aqui para dimensionar o alcance de uma ocorrência específica.



Veja a nota completa abaixo:





Uma moradora de Cotia relatou ao, pela coluna, problemas com o Cartão TOP após realizar uma recarga de R$ 40 pelo aplicativo que, segundo ela, não foi disponibilizada no cartão.