Fabiano Cambota apresenta novo show de comédia em Cotia neste domingo (27)

Comediante leva “Contando Histórias” ao Teatro Desafio, a partir das 19h; veja como adquirir os ingressos
|Foto: Divulgação
O comediante Fabiano Cambota apresenta neste domingo (27), em Cotia, o espetáculo de stand-up “Contando Histórias”. A apresentação será realizada às 19h, no Teatro Desafio, localizado no bairro do Maranhão.
Em seu nono espetáculo solo, Cambota reúne histórias pessoais, memórias familiares e situações do cotidiano envolvendo relacionamentos, viagens, música, televisão e episódios de sua carreira.
Conhecido também por seu trabalho como músico e compositor, Cambota ganhou projeção nacional como vocalista, compositor e fundador da banda Pedra Letícia.
No novo show, ele mantém a combinação entre humor, histórias e experiências pessoais que marca sua trajetória.
A apresentação tem classificação indicativa de 14 anos e duração aproximada de 90 minutos. O teatro possui acesso para pessoas com deficiência.
Os ingressos estão disponíveis com valores entre R$ 45 e R$ 90, mais taxa de serviço, conforme o tipo de entrada.
A apresentação tem classificação indicativa de 14 anos e duração aproximada de 90 minutos. O teatro possui acesso para pessoas com deficiência.
Os ingressos estão disponíveis com valores entre R$ 45 e R$ 90, mais taxa de serviço, conforme o tipo de entrada.
A compra pode ser feita pela plataforma Bilheteria Express (neste link).
Serviço
Fabiano Cambota – “Contando Histórias”
Data: domingo, 27 de setembro
Horário: 19h
Local: Teatro Desafio
Endereço: Rua Ametista, 21 – Bairro do Maranhão, Cotia
Classificação: 14 anos
Duração: 90 minutos
Ingressos: a partir de R$ 45
Fabiano Cambota – “Contando Histórias”
Data: domingo, 27 de setembro
Horário: 19h
Local: Teatro Desafio
Endereço: Rua Ametista, 21 – Bairro do Maranhão, Cotia
Classificação: 14 anos
Duração: 90 minutos
Ingressos: a partir de R$ 45