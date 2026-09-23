Fabiano Cambota apresenta novo show de comédia em Cotia neste domingo (27)

Comediante leva “Contando Histórias” ao Teatro Desafio, a partir das 19h; veja como adquirir os ingressos

Foto: Divulgação

O comediante Fabiano Cambota apresenta neste domingo (27), em Cotia, o espetáculo de stand-up “Contando Histórias”. A apresentação será realizada às 19h, no Teatro Desafio, localizado no bairro do Maranhão.





No novo show, ele mantém a combinação entre humor, histórias e experiências pessoais que marca sua trajetória.



A apresentação tem classificação indicativa de 14 anos e duração aproximada de 90 minutos. O teatro possui acesso para pessoas com deficiência.



Os ingressos estão disponíveis com valores entre R$ 45 e R$ 90, mais taxa de serviço, conforme o tipo de entrada.





(neste link).



A compra pode ser feita pela plataforma Bilheteria Express

Serviço



Fabiano Cambota – “Contando Histórias”

Data: domingo, 27 de setembro

Horário: 19h

Local: Teatro Desafio

Endereço: Rua Ametista, 21 – Bairro do Maranhão, Cotia

Classificação: 14 anos

Duração: 90 minutos

Ingressos: a partir de R$ 45

Em seu nono espetáculo solo, Cambota reúne histórias pessoais, memórias familiares e situações do cotidiano envolvendo relacionamentos, viagens, música, televisão e episódios de sua carreira.Conhecido também por seu trabalho como músico e compositor, Cambota ganhou projeção nacional como vocalista, compositor e fundador da banda Pedra Letícia.