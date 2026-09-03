Motociclista morre após perder controle da moto e ser atropelada por caminhão na Castello Branco

Acidente aconteceu na noite desta quarta-feira (2), no km 15 da rodovia, em São Paulo; vítima morreu no local
|Foto: Artesp
Uma motociclista morreu após perder o controle da moto e ser atropelada por um caminhão na noite desta quarta-feira (2), na Rodovia Castello Branco (SP-280), na altura do km 15, em São Paulo.
Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM), a condutora perdeu o controle e caiu na pista. Na sequência, um caminhão, cujo modelo e placa não foram identificados, atropelou a motociclista.
O acidente foi registrado por volta das 22h31, no sentido oeste da rodovia. A vítima morreu no local.
A Polícia Técnica esteve na ocorrência durante a madrugada. A funerária chegou ao local por volta das 3h.
A faixa 2 e a faixa 3 ficaram interditadas entre 22h31 e 0h03. Depois, a faixa zebrada permaneceu bloqueada até 3h11. Segundo o CCM, não houve registro de congestionamento no trecho.