Festa da Padroeira reúne fé, tradição e mais de 300 anos de história em Cotia

Programação em homenagem a Nossa Senhora do Monte Serrate terá missa solene, procissão, quermesses, Festa do Pastel, shows de prêmios e chegada da Romaria de Pirapora

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Fé, tradição e história se encontram em setembro em Cotia durante as comemorações em homenagem a Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira do município.





A programação reúne atividades religiosas e culturais em diferentes dias do mês e terá seu principal momento no dia 8 de setembro, feriado municipal, com a Missa Solene da Natividade de Nossa Senhora, seguida de procissão.



As celebrações serão realizadas nos dias 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 de setembro, com eventos que fazem parte do calendário tradicional da cidade, como quermesses, Festa do Pastel, shows de prêmios, Baile da Padroeira e a chegada da tradicional Romaria de Pirapora.



Mais do que uma festa religiosa, o período também resgata parte da história de Cotia e da própria formação da região central do município. A devoção a Nossa Senhora do Monte Serrate remonta ao século XVII e está diretamente ligada à origem da área que hoje concentra o centro da cidade.





Uma história que começou em 1684



A história da devoção em Cotia começou em 1684, quando foi construída a primeira capela dedicada a Nossa Senhora do Monte Serrate. O templo ficava na região onde atualmente está a Estrada Fernando Nobre.



Como a capela não recebia os cuidados necessários, acabou sendo demolida e seus pertences foram levados para a então Vila de Itu.



Anos mais tarde, o coronel Estevão Lopes de Camargo doou terras na região onde hoje está o centro de Cotia e construiu uma nova capela. A inauguração ocorreu em 8 de setembro de 1713, quando a imagem de Nossa Senhora do Monte Serrate entrou solenemente no altar-mor.



A partir daí, a igreja passou a ocupar um papel central no desenvolvimento da cidade. Foi ao redor do templo que a região começou a se formar e crescer.



Um dos registros históricos da paróquia ajuda a dimensionar a transformação ocorrida ao longo dos séculos. O primeiro pároco, Matheus de Laya Leão, chegou a descrever o local onde a igreja estava instalada como uma “parte deserta”.



Mais de 300 anos depois, a antiga área descrita como deserta deu lugar ao coração de Cotia, onde a Igreja Matriz permanece como um dos principais símbolos históricos do município.



Ao longo dos anos, o templo passou por diferentes reformas e transformações. Parte de suas características históricas, no entanto, foi preservada, incluindo elementos de influência barroca presentes em altares e retábulos.



Mulheres barulhentas e chão de terra batida



Entre os documentos históricos relacionados à Matriz, há registros que ajudam a imaginar como era o cotidiano dos moradores de Cotia há quase três séculos.



Em 1749, o visitador da Diocese de São Paulo, Miguel Dias Ferreira, registrou reclamações sobre o comportamento de algumas mulheres dentro da igreja. Segundo o relato, elas comiam e conversavam em voz alta durante as celebrações e ainda deixavam canas e cascas de frutas espalhadas pelo chão.



Naquele período, o templo ainda tinha piso de terra batida. Diante da situação, foi determinada a colocação de assoalho ou ladrilhos na igreja.



São registros como esse que ajudam a revelar não apenas a história da construção, mas também aspectos da vida cotidiana da antiga Cotia.



Padroeira está presente no brasão de Cotia



A importância de Nossa Senhora do Monte Serrate para o município também ultrapassa os limites da Igreja Matriz.



A devoção à padroeira está representada em um dos principais símbolos oficiais de Cotia: a coroa de ouro com pedras preciosas presente no brasão do município faz referência à santa.



Assim, a história da padroeira se mistura à própria trajetória de formação e desenvolvimento da cidade.





Confira a programação da Festa da Padroeira



As atividades serão realizadas no recinto de eventos da Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrate e na Praça da Matriz, localizada na Rua Senador Feijó, 12, no Centro de Cotia.



5 de setembro

10h: Festa do Pastel

18h30: Quermesse

20h: Baile da Padroeira





6 de setembro

18h30: Show de Prêmios e quermesse





7 de setembro

18h30: Dia da Família e quermesse





8 de setembro - Dia de Nossa Senhora do Monte Serrate

18h30: Quermesse

19h30: Missa Solene da Natividade de Nossa Senhora, seguida de procissão



9 de setembro

19h30: Missa de São Benedito, copadroeiro



12 de setembro

10h: Festa do Pastel

18h30: Show de Prêmios Cortesia e quermesse



13 de setembro

18h30: Quermesse

Chegada da Romaria de Pirapora

Show de Gilberto & Gilmar