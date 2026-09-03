Feriado de 7 de Setembro: veja os melhores e piores horários para pegar as rodovias da região

Castello Branco e Raposo Tavares devem ter movimento intenso na saída e no retorno; concessionárias também alertam para trechos com obras
|Foto: Motiva Sorocabana
Quem pretende viajar no feriado prolongado de 7 de Setembro deve se preparar para encontrar movimento intenso nas principais rodovias que ligam Cotia e a região ao interior paulista. As concessionárias Ecovias Raposo Castello e Motiva Sorocabana divulgaram as previsões de tráfego e indicaram os períodos que devem concentrar o maior número de veículos.
A expectativa é de que cerca de 1 milhão de veículos circulem pela Rodovia Castello Branco durante o feriado da Independência. Na sexta-feira (4), quando começa a saída para o interior, aproximadamente 133 mil veículos devem deixar a capital pela rodovia.
Sexta-feira será o dia mais complicado para quem sair da capital
Na Castello Branco, a previsão é de grande concentração de veículos entre 6h e 20h de sexta-feira (4). O fluxo deve começar a diminuir de forma mais significativa somente a partir das 21h.
Já nas rodovias administradas pela Motiva Sorocabana, o período mais crítico da sexta-feira está previsto entre 16h e 20h.
Para quem puder escolher outro horário, a orientação é antecipar ou adiar a viagem.
No sábado (5), a Ecovias Raposo Castello prevê um cenário mais favorável até as 11h e depois das 15h. Pela previsão da Motiva Sorocabana, porém, o maior movimento no sábado deve ocorrer entre 9h e 13h.
Confira os melhores e piores horários
Saída – sexta-feira (4)
🔴 Maior movimento:
Castello Branco: das 6h às 20h
Rodovias da Motiva Sorocabana: das 16h às 20h
🟢 Melhor alternativa: depois das 21h na Castello Branco.
Saída – sábado (5)
🔴 Maior movimento: das 9h às 13h, segundo a Motiva Sorocabana.
🟢 Melhores alternativas: até 11h ou após 15h, de acordo com a Ecovias Raposo Castello.
Retorno – segunda-feira (7)
🔴 Maior movimento: entre 15h e 22h, segundo a Motiva Sorocabana.
🟢 Melhores alternativas: antes das 10h e depois das 20h, segundo a Ecovias Raposo Castello.
A recomendação, portanto, é evitar principalmente o período da tarde e início da noite de segunda-feira para quem estiver voltando do interior.
Raposo Tavares terá trechos com obras
Além do trânsito elevado, os motoristas devem ficar atentos a obras que permanecem em andamento em diferentes pontos da malha rodoviária.
Na Raposo Tavares (SP-270), há intervenções no km 46, em São Roque, no km 71 ao 74, em Alumínio, no km 79, em Sorocaba, e no km 111, em Araçoiaba da Serra.
Entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna, a Bunjiro Nakao/Nestor Fogaça (SP-250) também possui obras de duplicação entre os km 45 e 68. O trecho pode ter operações de Pare e Siga, desvios e interdições pontuais de faixas.
Outros pontos com obras estão na SP-079, em Tapiraí e Piedade; na SP-264, em Salto de Pirapora; e na SPA-053/280, entre Araçariguama e São Roque.
A orientação é reduzir a velocidade e respeitar a sinalização nos locais onde houver estreitamento de pista, desvios ou operação Pare e Siga.
Obras serão reduzidas durante o feriado
As duas concessionárias informaram que haverá restrição na execução de obras durante os períodos de maior movimento.
Na área da Ecovias Raposo Castello, obras, serviços de conservação de rotina e movimentação de cargas especiais na Castello Branco terão programação restrita a partir das 15h de sexta-feira (4), com retorno à normalidade na terça-feira (8), depois das 6h. Intervenções emergenciais poderão ocorrer.
Na malha da Motiva Sorocabana, a restrição começa às 12h de sexta-feira (4) e segue até a madrugada de terça-feira (8), com regras específicas para cada dia.
Operação terá reforço
As concessionárias também prometem reforço na estrutura operacional durante o feriado. Equipes de inspeção, guinchos, ambulâncias e outros veículos de atendimento estarão posicionados ao longo das rodovias.
A Motiva Sorocabana informou que seu Centro de Controle Operacional fará o monitoramento da malha 24 horas por dia, em conjunto com o Policiamento Rodoviário.
A Ecovias Raposo Castello também reforçou o efetivo e manterá equipes de atendimento, guinchos e ambulâncias à disposição dos motoristas.
A recomendação aos viajantes é verificar as condições do veículo antes de pegar a estrada, respeitar os limites de velocidade e a sinalização e, sempre que possível, planejar o deslocamento para fora dos horários de pico.
🔴 Maior movimento: entre 15h e 22h, segundo a Motiva Sorocabana.
🟢 Melhores alternativas: antes das 10h e depois das 20h, segundo a Ecovias Raposo Castello.
A recomendação, portanto, é evitar principalmente o período da tarde e início da noite de segunda-feira para quem estiver voltando do interior.
Raposo Tavares terá trechos com obras
Além do trânsito elevado, os motoristas devem ficar atentos a obras que permanecem em andamento em diferentes pontos da malha rodoviária.
Na Raposo Tavares (SP-270), há intervenções no km 46, em São Roque, no km 71 ao 74, em Alumínio, no km 79, em Sorocaba, e no km 111, em Araçoiaba da Serra.
Entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna, a Bunjiro Nakao/Nestor Fogaça (SP-250) também possui obras de duplicação entre os km 45 e 68. O trecho pode ter operações de Pare e Siga, desvios e interdições pontuais de faixas.
Outros pontos com obras estão na SP-079, em Tapiraí e Piedade; na SP-264, em Salto de Pirapora; e na SPA-053/280, entre Araçariguama e São Roque.
A orientação é reduzir a velocidade e respeitar a sinalização nos locais onde houver estreitamento de pista, desvios ou operação Pare e Siga.
Obras serão reduzidas durante o feriado
As duas concessionárias informaram que haverá restrição na execução de obras durante os períodos de maior movimento.
Na área da Ecovias Raposo Castello, obras, serviços de conservação de rotina e movimentação de cargas especiais na Castello Branco terão programação restrita a partir das 15h de sexta-feira (4), com retorno à normalidade na terça-feira (8), depois das 6h. Intervenções emergenciais poderão ocorrer.
Na malha da Motiva Sorocabana, a restrição começa às 12h de sexta-feira (4) e segue até a madrugada de terça-feira (8), com regras específicas para cada dia.
Operação terá reforço
As concessionárias também prometem reforço na estrutura operacional durante o feriado. Equipes de inspeção, guinchos, ambulâncias e outros veículos de atendimento estarão posicionados ao longo das rodovias.
A Motiva Sorocabana informou que seu Centro de Controle Operacional fará o monitoramento da malha 24 horas por dia, em conjunto com o Policiamento Rodoviário.
A Ecovias Raposo Castello também reforçou o efetivo e manterá equipes de atendimento, guinchos e ambulâncias à disposição dos motoristas.
A recomendação aos viajantes é verificar as condições do veículo antes de pegar a estrada, respeitar os limites de velocidade e a sinalização e, sempre que possível, planejar o deslocamento para fora dos horários de pico.