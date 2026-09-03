Feriado de 7 de Setembro: veja os melhores e piores horários para pegar as rodovias da região

Castello Branco e Raposo Tavares devem ter movimento intenso na saída e no retorno; concessionárias também alertam para trechos com obras

Foto: Motiva Sorocabana

Quem pretende viajar no feriado prolongado de 7 de Setembro deve se preparar para encontrar movimento intenso nas principais rodovias que ligam Cotia e a região ao interior paulista. As concessionárias Ecovias Raposo Castello e Motiva Sorocabana divulgaram as previsões de tráfego e indicaram os períodos que devem concentrar o maior número de veículos.

Retorno – segunda-feira (7)



🔴 Maior movimento: entre 15h e 22h, segundo a Motiva Sorocabana.



🟢 Melhores alternativas: antes das 10h e depois das 20h, segundo a Ecovias Raposo Castello.



A recomendação, portanto, é evitar principalmente o período da tarde e início da noite de segunda-feira para quem estiver voltando do interior.



Raposo Tavares terá trechos com obras



Além do trânsito elevado, os motoristas devem ficar atentos a obras que permanecem em andamento em diferentes pontos da malha rodoviária.



Na Raposo Tavares (SP-270), há intervenções no km 46, em São Roque, no km 71 ao 74, em Alumínio, no km 79, em Sorocaba, e no km 111, em Araçoiaba da Serra.



Entre Vargem Grande Paulista e Ibiúna, a Bunjiro Nakao/Nestor Fogaça (SP-250) também possui obras de duplicação entre os km 45 e 68. O trecho pode ter operações de Pare e Siga, desvios e interdições pontuais de faixas.



Outros pontos com obras estão na SP-079, em Tapiraí e Piedade; na SP-264, em Salto de Pirapora; e na SPA-053/280, entre Araçariguama e São Roque.



A orientação é reduzir a velocidade e respeitar a sinalização nos locais onde houver estreitamento de pista, desvios ou operação Pare e Siga.



Obras serão reduzidas durante o feriado



As duas concessionárias informaram que haverá restrição na execução de obras durante os períodos de maior movimento.



Na área da Ecovias Raposo Castello, obras, serviços de conservação de rotina e movimentação de cargas especiais na Castello Branco terão programação restrita a partir das 15h de sexta-feira (4), com retorno à normalidade na terça-feira (8), depois das 6h. Intervenções emergenciais poderão ocorrer.



Na malha da Motiva Sorocabana, a restrição começa às 12h de sexta-feira (4) e segue até a madrugada de terça-feira (8), com regras específicas para cada dia.



Operação terá reforço



As concessionárias também prometem reforço na estrutura operacional durante o feriado. Equipes de inspeção, guinchos, ambulâncias e outros veículos de atendimento estarão posicionados ao longo das rodovias.



A Motiva Sorocabana informou que seu Centro de Controle Operacional fará o monitoramento da malha 24 horas por dia, em conjunto com o Policiamento Rodoviário.



A Ecovias Raposo Castello também reforçou o efetivo e manterá equipes de atendimento, guinchos e ambulâncias à disposição dos motoristas.



A recomendação aos viajantes é verificar as condições do veículo antes de pegar a estrada, respeitar os limites de velocidade e a sinalização e, sempre que possível, planejar o deslocamento para fora dos horários de pico.







A expectativa é de que cerca de 1 milhão de veículos circulem pela Rodovia Castello Branco durante o feriado da Independência. Na sexta-feira (4), quando começa a saída para o interior, aproximadamente 133 mil veículos devem deixar a capital pela rodovia.Na Castello Branco, a previsão é de grande concentração de veículos entre 6h e 20h de sexta-feira (4). O fluxo deve começar a diminuir de forma mais significativa somente a partir das 21h.Já nas rodovias administradas pela Motiva Sorocabana, o período mais crítico da sexta-feira está previsto entre 16h e 20h.Para quem puder escolher outro horário, a orientação é antecipar ou adiar a viagem.No sábado (5), a Ecovias Raposo Castello prevê um cenário mais favorável até as 11h e depois das 15h. Pela previsão da Motiva Sorocabana, porém, o maior movimento no sábado deve ocorrer entre 9h e 13h.🔴 Maior movimento:Castello Branco: das 6h às 20hRodovias da Motiva Sorocabana: das 16h às 20h🟢 Melhor alternativa: depois das 21h na Castello Branco.🔴 Maior movimento: das 9h às 13h, segundo a Motiva Sorocabana.🟢 Melhores alternativas: até 11h ou após 15h, de acordo com a Ecovias Raposo Castello.