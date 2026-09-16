Motociclista morre após bater contra barreira e tombar no Rodoanel

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (16), no km 20, em Osasco

Foto: Artesp

Um motociclista morreu após sofrer um acidente na madrugada desta quarta-feira (16), no Rodoanel Mário Covas (SP-021), em Osasco. A ocorrência foi registrada no km 20, no sentido externo da rodovia.

Segundo informações do Centro de Controle Multimodal (CCM), a motocicleta trafegava pela alça de acesso da pista expressa para a marginal quando, por motivos ainda não esclarecidos, colidiu contra a barreira rígida no início da alça.Com o impacto, o condutor foi arremessado, e a motocicleta tombou.A Polícia Militar Rodoviária permanecia no local às 7h36, aguardando a realização da perícia. As circunstâncias da colisão serão investigadas.