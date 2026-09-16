Cotia recebe ação para motociclistas durante Semana Nacional do Trânsito

Atividade será realizada na Praça Joaquim Nunes na quarta-feira (23), com orientações de segurança, materiais educativos e distribuição de antenas corta-pipa

Foto: Ecovias Raposo Castello





A Ecovias Raposo Castello realiza, entre os dias 21 e 25 de setembro, uma programação especial voltada aos motociclistas durante a Semana Nacional do Trânsito. Em Cotia, a ação acontece na quarta-feira (23), das 14h às 16h, na Praça Joaquim Nunes, no Centro.



Orientações para motociclistas



Segundo Vinicius Antonioli, gerente de Operações da Ecovias Raposo Castello, os motociclistas precisam redobrar os cuidados por estarem mais expostos no trânsito.



Entre os principais pontos de atenção estão a manutenção de distância segura dos demais veículos, os pontos cegos e as condições climáticas, especialmente em situações de chuva ou neblina.



Dados do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito, ligado ao Detran, apontam que 3.370 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Estado de São Paulo entre janeiro e julho de 2026.



Já no trecho administrado pela Ecovias Raposo Castello, foram registradas 2.426 ocorrências com vítimas entre janeiro e agosto deste ano. Do total de vítimas fatais, 24 eram motociclistas.



Programação



Segunda-feira (21)

• 10h às 12h – Praça Nélson Soares de Freitas, Osasco

• 14h às 16h – Pedágio de Barueri, km 20 da Castello Branco, sentido capital



Terça-feira (22)

• 17h30 às 20h30 – Feira Noturna de Barueri



Quarta-feira (23)

• 8h às 10h – km 16+500 da Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, na Base da PMRv

• 14h às 16h – Praça Joaquim Nunes, Centro, Cotia



Quinta-feira (24)

• 9h às 12h – Parque da Cidade de Itapevi

• 14h às 16h – Pedágio de Osasco, km 18 da Castello Branco, sentido interior



Sexta-feira (25)

• 9h às 12h – Avenida Deputado Emílio Carlos, Centro de Carapicuíba • 10h às 12h – Praça Nélson Soares de Freitas, Osasco• 14h às 16h – Pedágio de Barueri, km 20 da Castello Branco, sentido capital• 17h30 às 20h30 – Feira Noturna de Barueri• 8h às 10h – km 16+500 da Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, na Base da PMRv• 14h às 16h – Praça Joaquim Nunes, Centro, Cotia• 9h às 12h – Parque da Cidade de Itapevi• 14h às 16h – Pedágio de Osasco, km 18 da Castello Branco, sentido interior• 9h às 12h – Avenida Deputado Emílio Carlos, Centro de Carapicuíba

As atividades fazem parte do programa “Vá Seguro” e têm como objetivo reforçar a percepção de risco e a responsabilidade compartilhada entre motociclistas e os demais usuários das rodovias.Durante os encontros, serão oferecidas orientações de segurança, materiais educativos e antenas corta-pipa aos motociclistas.Além de Cotia, a programação passa por Osasco, Barueri, São Paulo, Itapevi e Carapicuíba ao longo da semana.