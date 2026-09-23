Embu Rodeio Fest é adiado; organização informa como será reembolso de ingressos

Evento estava previsto para acontecer entre os dias 9 e 11 de outubro, com shows de Maiara & Maraisa, Natanzinho Lima, Lucylla & Lucyana e Xand Avião

Foto: Divulgação





O Embu Rodeio Fest 2026 foi adiado para o mês de novembro. A organização comunicou a mudança nesta terça-feira (22), sem informar, por enquanto, a nova data para realização do evento.



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O evento estava originalmente programado para ocorrer entre os dias 9 e 11 de outubro, em Embu das Artes, e já tinha ingressos à venda. A programação anunciada inicialmente previa três noites de shows com artistas conhecidos do sertanejo, forró e piseiro.



Na sexta-feira (9), a atração principal seria a dupla Maiara & Maraisa. No sábado (10), estavam previstos shows de Natanzinho Lima e da dupla Lucylla & Lucyana. O encerramento, no domingo (11), ficaria por conta de Xand Avião.



Com o adiamento, porém, a organização informou que novas atrações também serão anunciadas, o que indica que a programação anteriormente divulgada poderá sofrer alterações. O evento estava originalmente programado para ocorrer entre os dias 9 e 11 de outubro, em Embu das Artes, e já tinha ingressos à venda. A programação anunciada inicialmente previa três noites de shows com artistas conhecidos do sertanejo, forró e piseiro.Na sexta-feira (9), a atração principal seria a dupla Maiara & Maraisa. No sábado (10), estavam previstos shows de Natanzinho Lima e da dupla Lucylla & Lucyana. O encerramento, no domingo (11), ficaria por conta de Xand Avião.Com o adiamento, porém, a organização informou que novas atrações também serão anunciadas, o que indica que a programação anteriormente divulgada poderá sofrer alterações.

Reembolso dos ingressos



Quem já comprou ingresso e não puder ou não quiser participar do evento na nova data poderá solicitar o reembolso.



Segundo a organização, os pedidos de reembolso poderão ser feitos a partir de sete dias após a publicação do comunicado sobre o adiamento.



A orientação é que os compradores acompanhem os canais oficiais do evento para obter as informações sobre o procedimento e as condições para devolução dos valores.



Antes do adiamento, os ingressos estavam sendo vendidos pela Bilheteria Digital, com opções de Front Stage e Camarote Intense. Os valores anunciados para cada noite começavam em R$ 60 no Front Stage e R$ 90 no Camarote Intense, nas modalidades de meia-entrada e ingresso “amigo”, sem considerar as taxas de serviço.



Também havia passaportes para os três dias, com valores a partir de R$ 180 para o Front Stage e R$ 270 para o Camarote Intense, além das taxas.



A organização não informou, até o momento, a nova data do Embu Rodeio Fest, o local definitivo da realização em novembro ou a nova relação de atrações.

De acordo com o comunicado divulgado pela organização, a nova data e as atrações serão anunciadas posteriormente nos canais oficiais do Embu Rodeio Fest., informou a organização.