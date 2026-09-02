Cotia é alvo de operação contra esquema de drogas e lavagem de dinheiro ligado ao PCC

Ação da Polícia Civil também cumpre mandados em Barueri, Itapevi, Jandira, São Roque, Paranapanema, Indaiatuba, Bragança Paulista e na capital paulista

Foto: ADPESP

Cotia está entre as cidades onde a Polícia Civil realiza buscas nesta quarta-feira (2), durante uma operação contra um grupo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.





A Polícia Civil também cumpriu 21 mandados de busca e apreensão em nove cidades, entre elas Cotia, além de Barueri, Itapevi, Jandira, Paranapanema, São Roque, Indaiatuba, Bragança Paulista e a capital paulista.



Segundo as investigações, o grupo atuaria principalmente em Cotia, Jandira, Itapevi e Barueri.



A operação mobiliza aproximadamente 80 policiais civis.

Batizada de Operação Aqueronte, a ação é realizada pelo Setor de Investigações Criminais (SIG) da Delegacia Seccional de Carapicuíba e investiga um esquema que, segundo a polícia, estaria ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).Ao todo, quatro pessoas foram presas por determinação da Justiça.