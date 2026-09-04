Cotia terá corrida e mountain bike em evento especial de Outubro Rosa na Reserva do Morro Grande

Rachão do 'Malucos do Pedal' (M.D.P) acontece no dia 18 de outubro e terá provas em meio à natureza, medalha para todos os participantes e troféus para os primeiros colocados

Foto: Divulgação







A programação terá corrida exclusiva para mulheres e prova de mountain bike aberta ao público masculino e feminino. A organização também incentiva os participantes a vestirem rosa durante o evento, como forma de apoio à campanha.



As atividades serão realizadas na região da Reserva do Morro Grande, em meio a áreas verdes e paisagens naturais de Cotia. O percurso é apontado pela organização como um dos destaques do evento, proporcionando aos participantes uma experiência esportiva em contato com a natureza.





Também haverá barracas de alimentação e bebidas no dia do evento.



Além da participação nas provas, os atletas que concluírem os percursos receberão medalhas. Os três primeiros colocados de cada categoria também serão premiados com troféus.



A programação busca combinar a prática esportiva com a conscientização sobre a saúde da mulher, utilizando o evento como espaço para incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, tema central da campanha Outubro Rosa.













Cotia será palco, no dia 18 de outubro, do Rachão do M.D.P. (Malucos do Pedal) – Outubro Rosa, evento que reunirá corrida e mountain bike em uma ação voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.As inscrições seguem abertas até 12 de outubro, ou enquanto houver vagas. São 130 vagas para a corrida feminina e 100 para o mountain bike, com inscrição a R$ 49. Não haverá pagamento no local.Os três primeiros colocados das categorias MTB Masculino, MTB Feminino, Corrida Feminino 16 a 49 anos e Corrida Feminino 50+ receberão troféus. Todos os participantes que concluírem as provas ganharão medalha.Para retirar o kit e a camiseta, será necessária a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, dentro da validade. A entrega será feita presencialmente no dia do evento.A concentração começa às 7h, na Avenida das Graças, 755, no Morro Grande, e a largada está marcada para 8h12. Os percursos ainda serão divulgados pela organização.Saiba mais sobre o evento e faça sua inscrição