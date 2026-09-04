Cotia terá corrida e mountain bike em evento especial de Outubro Rosa na Reserva do Morro Grande

Rachão do 'Malucos do Pedal' (M.D.P) acontece no dia 18 de outubro e terá provas em meio à natureza, medalha para todos os participantes e troféus para os primeiros colocados
|Foto: Divulgação
Esportes & Cia - Cotia será palco, no dia 18 de outubro, do Rachão do M.D.P. (Malucos do Pedal) – Outubro Rosa, evento que reunirá corrida e mountain bike em uma ação voltada à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.
A programação terá corrida exclusiva para mulheres e prova de mountain bike aberta ao público masculino e feminino. A organização também incentiva os participantes a vestirem rosa durante o evento, como forma de apoio à campanha.
As atividades serão realizadas na região da Reserva do Morro Grande, em meio a áreas verdes e paisagens naturais de Cotia. O percurso é apontado pela organização como um dos destaques do evento, proporcionando aos participantes uma experiência esportiva em contato com a natureza.
Também haverá barracas de alimentação e bebidas no dia do evento.
Além da participação nas provas, os atletas que concluírem os percursos receberão medalhas. Os três primeiros colocados de cada categoria também serão premiados com troféus.
A programação busca combinar a prática esportiva com a conscientização sobre a saúde da mulher, utilizando o evento como espaço para incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, tema central da campanha Outubro Rosa.
Além da participação nas provas, os atletas que concluírem os percursos receberão medalhas. Os três primeiros colocados de cada categoria também serão premiados com troféus.
A programação busca combinar a prática esportiva com a conscientização sobre a saúde da mulher, utilizando o evento como espaço para incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, tema central da campanha Outubro Rosa.
Serviço
As inscrições seguem abertas até 12 de outubro, ou enquanto houver vagas. São 130 vagas para a corrida feminina e 100 para o mountain bike, com inscrição a R$ 49. Não haverá pagamento no local.
Os três primeiros colocados das categorias MTB Masculino, MTB Feminino, Corrida Feminino 16 a 49 anos e Corrida Feminino 50+ receberão troféus. Todos os participantes que concluírem as provas ganharão medalha.
Para retirar o kit e a camiseta, será necessária a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, dentro da validade. A entrega será feita presencialmente no dia do evento.
A concentração começa às 7h, na Avenida das Graças, 755, no Morro Grande, e a largada está marcada para 8h12. Os percursos ainda serão divulgados pela organização.
Saiba mais sobre o evento e faça sua inscrição [neste link].