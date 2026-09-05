Cotia terá passeio ciclístico gratuito para iniciantes neste domingo

Atividade terá percurso de cerca de 10 quilômetros entre o Jardim Sabiá e a Granja Carolina; participação é gratuita e não exige inscrição

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O grupo Correntes do Pedal realiza neste domingo (6) mais uma edição do tradicional passeio ciclístico para iniciantes em Cotia. A atividade é aberta a quem deseja começar a pedalar e também a famílias que procuram uma opção de lazer ao ar livre.

A concentração e a largada serão na Praça do Jardim Sabiá. De lá, os participantes seguem até a Praça da Juventude, na Granja Carolina, e retornam ao ponto de partida.O percurso tem aproximadamente 10 quilômetros, com duração estimada de duas horas. Durante o trajeto, haverá monitoramento e suporte para garantir a segurança dos participantes.Como participarNão é necessário fazer inscrição. Os organizadores recomendam que os participantes revisem suas bicicletas antes do passeio e utilizem equipamentos de proteção, como capacete, óculos e luvas.Quem não tiver capacete poderá contar com alguns equipamentos disponibilizados pelo grupo para empréstimo no momento da saída.Segundo Alan Sales, um dos idealizadores do Correntes do Pedal, a proposta é oferecer um circuito agradável e acessível para toda a família, incentivando o uso da bicicleta como atividade física e esportiva, além de contribuir para a saúde mental e para um ambiente mais sustentável.O vereador Eduardo Nascimento (PSB) também destaca o caráter familiar da iniciativa.O passeio faz parte de uma iniciativa realizada pelo grupo desde 2019 e que reúne moradores interessados em esporte, lazer e hábitos saudáveis.