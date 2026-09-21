Cotia reúne 150 alunos em Festival de Karatê com estreia em competições

Festival gratuito será realizado no Ginásio de Esportes e dará aos jovens atletas a oportunidade de vivenciar pela primeira vez o clima de uma competição

Foto: Divulgação





Cerca de 150 alunos dos polos esportivos de Cotia vão enfrentar um desafio diferente no próximo dia 27 de setembro: participar pela primeira vez de uma competição de karatê.

Serviço



Festival de Karatê de Cotia

📅 Data: 27 de setembro

⏰ Horário: das 9h às 15h

📍 Local: Ginásio de Esportes de Cotia

📌 Endereço: Rua Ouro, s/n

🎟️ Entrada: gratuita

O Festival de Karatê de Cotia será realizado das 9h às 15h, no Ginásio de Esportes, e foi pensado justamente para alunos que ainda não tiveram contato com o ambiente competitivo.A proposta é proporcionar aos participantes uma experiência próxima à de um torneio oficial, mas em um ambiente de aprendizado e integração. Além de conhecerem a dinâmica de uma competição, os alunos poderão desenvolver confiança e se preparar para futuros campeonatos dentro e fora de Cotia.O evento é organizado pela Secretaria de Esportes e Juventude de Cotia e terá entrada gratuita para o público.Mais do que disputar medalhas, o festival pretende marcar o primeiro passo dos alunos no universo das competições de karatê, permitindo que eles conheçam a rotina, as regras e a atmosfera de um torneio.