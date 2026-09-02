Raposo Tavares tem duas ocorrências e registra interdições em pontos de Cotia nesta quarta

Ocorrências foram registradas na manhã desta quarta-feira (2), nos kms 24 e 26 da rodovia; acidente envolveu motociclista e veículo e deixou duas faixas interditadas

Imagem compartilhada com o Cotia & Cia

A manhã desta quarta-feira (2) começou com duas ocorrências em diferentes pontos da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, provocando interdições de faixas e exigindo atenção dos motoristas que trafegam pela via.



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Caminhão tem pane no km 26



Pouco depois, no km 26 da Raposo Tavares, também em Cotia, um caminhão apresentou pane no sentido São Paulo.



A ocorrência aconteceu próximo ao retorno e provocou a interdição da faixa do meio para o atendimento.



Os dois pontos de ocorrência estão a cerca de dois quilômetros de distância, o que aumenta a necessidade de atenção dos motoristas que seguem pela Raposo Tavares em direção a São Paulo.





As informações foram divulgadas pela páginano Instagram.A primeira ocorrência foi registrada por volta das 7h12, no km 24, em frente à Escola Vinícius de Moraes. Um motociclista e um veículo se envolveram em um acidente.Segundo a publicação, as faixas da esquerda e do meio precisaram ser interditadas para o atendimento da ocorrência e atuação da concessionária Ecovias.O motociclista foi atendido no local por uma equipe de ambulância. Até o momento, não havia informações divulgadas sobre o estado de saúde da vítima.