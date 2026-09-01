Caucaia do Alto recebe ação com vagas de emprego nesta quarta-feira

Ação da Prefeitura de Cotia acontece das 8h às 13h e reúne vagas para diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade

Foto: Divulgação





A Quarta do Emprego, iniciativa da Secretaria de Trabalho e Renda da Prefeitura de Cotia, acontece nesta quarta-feira (2) no distrito de Caucaia do Alto, com oportunidades para moradores que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho.



Serviço



Quarta do Emprego – Caucaia do Alto



📅 Data: quarta-feira, 2 de setembro

⏰ Horário: das 8h às 13h

📍 Local: Administração Regional de Caucaia do Alto

📌 Endereço: Avenida Luiz Sacramento, 624 – Centro – Caucaia do Alto

📄 Levar: documento pessoal e currículo atualizado

A ação será realizada das 8h às 13h, na sede da Administração Regional de Caucaia do Alto, localizada na Avenida Luiz Sacramento, 624, no Centro.Os interessados devem comparecer ao local levando documento pessoal e currículo atualizado. As vagas disponíveis contemplam diferentes perfis profissionais e níveis de escolaridade.A iniciativa busca aproximar empresas e trabalhadores, facilitando o acesso dos candidatos às oportunidades disponíveis e contribuindo para a geração de renda e o desenvolvimento econômico do município.