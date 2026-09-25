Colágeno depois dos 25: o que realmente funciona para manter a pele firme

Na coluna Dermatologia em Evidência, a Dra. Anna Carolina Leibel explica quando a produção de colágeno começa a diminuir, o que pode acelerar esse processo e quais estratégias realmente ajudam a preservar a qualidade da pele

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Quando pensamos em envelhecimento da pele, muitas vezes imaginamos algo que começa apenas depois dos 40 ou 50 anos. Mas as mudanças acontecem bem antes disso. A partir dos 25 anos, a produção de colágeno começa a diminuir gradualmente, e esse processo continua ao longo da vida.

O colágeno é uma das principais proteínas responsáveis pela sustentação, firmeza e elasticidade da pele. Com a redução progressiva da sua produção, começamos a perceber, ao longo dos anos, alterações como linhas finas, perda de firmeza, flacidez e mudanças na textura da pele.



Além do envelhecimento natural, alguns fatores podem acelerar a degradação do colágeno. A exposição solar sem proteção é um dos principais deles, mas tabagismo, poluição, alimentação inadequada, privação de sono e estresse oxidativo também contribuem para o envelhecimento cutâneo.



Por isso, quando falamos em manter o colágeno, prevenção é fundamental. O uso diário de protetor solar, associado a uma rotina de cuidados adequada para cada tipo de pele, continua sendo uma das medidas mais importantes para prevenir o envelhecimento precoce. O colágeno é uma das principais proteínas responsáveis pela sustentação, firmeza e elasticidade da pele. Com a redução progressiva da sua produção, começamos a perceber, ao longo dos anos, alterações como linhas finas, perda de firmeza, flacidez e mudanças na textura da pele.Além do envelhecimento natural, alguns fatores podem acelerar a degradação do colágeno. A exposição solar sem proteção é um dos principais deles, mas tabagismo, poluição, alimentação inadequada, privação de sono e estresse oxidativo também contribuem para o envelhecimento cutâneo.Por isso, quando falamos em manter o colágeno, prevenção é fundamental. O uso diário de protetor solar, associado a uma rotina de cuidados adequada para cada tipo de pele, continua sendo uma das medidas mais importantes para prevenir o envelhecimento precoce.





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E tomar colágeno, funciona? Essa é uma das perguntas que mais aparecem no consultório. Os suplementos de colágeno se tornaram muito populares e, embora existam estudos demonstrando algum benefício para hidratação e elasticidade da pele, esses benefícios são muito pequenos.



O colágeno ingerido é digerido e quebrado em peptídeos e aminoácidos, e não simplesmente transportado diretamente para a pele. Por isso, a suplementação oral não deve ser encarada como a principal estratégia para estimular colágeno ou combater a flacidez.



Na dermatologia, existem diferentes tratamentos capazes de estimular a produção de novas fibras de colágeno. Bioestimuladores, lasers, radiofrequência, ultrassom microfocado e microagulhamento são alguns exemplos. Cada tecnologia atua de maneira diferente, e a indicação deve considerar idade, qualidade da pele, grau de flacidez e objetivo de cada paciente.



Também não existe uma idade exata para começar a estimular o colágeno. Aos 25 ou 30 anos, o foco geralmente está muito mais na prevenção e na manutenção da qualidade da pele do que em realizar tratamentos intensivos. Com o passar dos anos, os protocolos podem ser ajustados de acordo com as mudanças individuais.



E vale lembrar: envelhecer é um processo natural. O objetivo dos cuidados dermatológicos não é transformar um rosto de 40 anos em um de 20, mas preservar a qualidade da pele e permitir que ela envelheça de maneira saudável, bonita e natural.



