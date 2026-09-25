Moradores cobram solução para buraco aberto em rua no Centro de Caucaia do Alto

Procurada pelo Cotia & Cia, Prefeitura disse que problema está relacionado a uma intervenção da Sabesp

Foto enviada ao Cotia & Cia





Fala Cidadão: Um buraco se abriu entre os dias 23 e 24 de setembro na Rua dos Eucaliptos, na altura do número 98, no Centro de Caucaia do Alto, em Cotia. Um buraco se abriu entre os dias 23 e 24 de setembro na Rua dos Eucaliptos, na altura do número 98, no Centro de Caucaia do Alto, em Cotia.

O problema foi relatado por moradores da região.Procurada pelo Cotia & Cia, a Prefeitura informou que a Secretaria de Obras, por meio da Administração Regional de Caucaia do Alto, tem conhecimento da situação.Segundo a administração municipal, o problema estaria relacionado a uma intervenção realizada pela Sabesp. A companhia, de acordo com a Prefeitura, já foi notificada para realizar o reparo do pavimento com a máxima urgência.procurou a Sabesp para saber se a companhia confirma que a abertura do buraco está relacionada a uma intervenção realizada no local e se há previsão para execução e conclusão do reparo. Assim que a nota for enviada, será acrescentada nesta reportagem.