VÍDEO mostra lixo espalhado no entorno da Cachoeira da Graça, em Cotia

Nas imagens é possível observar uma lixeira com resíduos para fora, além de sacolas, embalagens e outros materiais descartados no chão

Imagens: Redes sociais

Um vídeo feito por um morador (veja no final da reportagem) mostra resíduos espalhados em diferentes pontos do entorno da Cachoeira da Graça, na região do Morro Grande, em Cotia.











Nas imagens, que foram compartilhadas nas redes sociais, é possível observar uma lixeira com resíduos para fora, além de sacolas, embalagens e outros materiais descartados no chão. Em alguns trechos, o lixo aparece próximo à vegetação, pedras e áreas de passagem utilizadas pelos visitantes.Durante a gravação, o morador demonstra indignação com a situação e critica o descarte de resíduos no local.O vídeo também registra pontos onde há maior concentração de resíduos em meio à mata. A gravação, no entanto, não permite determinar há quanto tempo o lixo está no local ou a frequência com que a área recebe serviços de limpeza.A Cachoeira da Graça, na região do Morro Grande, é conhecida pela queda d’água e pelo ambiente de mata que a cerca, sendo procurada por moradores e visitantes.procurou a Prefeitura de Cotia para saber se existe um cronograma de limpeza e manutenção da área e quais medidas podem ser adotadas diante da situação registrada nas imagens. Assim que a resposta for enviada, será acrescentada nesta reportagem.