Acidente entre duas motos deixa três feridos na Castello Branco, em Barueri

Colisão ocorreu no sentido Oeste e deixou uma vítima em estado grave e duas com ferimentos moderados

Foto: Artesp





Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (12), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Barueri.

A colisão aconteceu na altura do km 25, no sentido Oeste. Segundo informações da concessionária, uma motocicleta Yamaha Factor perdeu o controle na faixa 1, passou para a faixa 2 e atingiu lateralmente uma Honda CG 160. As duas motos caíram na pista.Duas vítimas foram encaminhadas para atendimento hospitalar, sendo uma em estado grave e outra com ferimentos moderados. Uma terceira vítima também foi socorrida, com ferimentos moderados.As duas faixas chegaram a ser interditadas durante o atendimento, entre 14h04 e 14h38. O acidente provocou cerca de 2 quilômetros de congestionamento no sentido Oeste.As motocicletas foram removidas para a base da Polícia Rodoviária.