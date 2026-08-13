Cotia tem quase 194 mil eleitores aptos a votar nas eleições de 2026; veja o perfil

Neto Rossi

Dados foram levantados pelo Cotia e Cia nesta quinta-feira (13) junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Foto: TSE

Cotia tem 193.983 eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) levantados pelo Cotia e Cia nesta quinta-feira (13). Do total, 53% são mulheres e 47% são homens.

Dos eleitores cadastrados no município, 166.113 (85,63%) possuem biometria, enquanto 27.870 (14,37%) ainda não têm o cadastro biométrico.

Dos eleitores aptos a votar em Cotia, 175.176 estão na faixa em que o voto é obrigatório, enquanto 18.807 têm voto facultativo, conforme os dados do cadastro eleitoral.

O grupo de voto facultativo inclui jovens de 16 e 17 anos, além de eleitores que se enquadram nas demais situações previstas pela legislação eleitoral, como pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Entre os eleitores mais jovens, Cotia possui 397 pessoas com 16 anos e 1.006 com 17 anos, totalizando 1.403 eleitores nessa faixa etária.

O cadastro eleitoral também permite conhecer características do eleitorado de Cotia, como idade, escolaridade, estado civil, cor ou raça e identidade de gênero.

Maioria dos eleitores tem entre 40 e 44 anos

A faixa etária com maior número de eleitores em Cotia é a de 40 a 44 anos, com 21.329 pessoas. Na sequência aparece o grupo de 45 a 49 anos, com 19.922 eleitores.

Entre os eleitores aptos a votar, 58 utilizam nome social.

Ensino médio completo é a escolaridade mais comum

O ensino médio completo é o nível de escolaridade com maior número de eleitores em Cotia. São 63.948 pessoas, o equivalente a 32,97% do eleitorado.

Na sequência aparecem os eleitores com ensino médio incompleto, que somam 39.864 (20,55%), e aqueles com ensino fundamental incompleto, com 36.593 (18,86%).

Confira os dados:

  • Ensino médio completo: 63.948 (32,97%);
  • Ensino médio incompleto: 39.864 (20,55%);
  • Ensino fundamental incompleto: 36.593 (18,86%);
  • Superior completo: 23.055 (11,89%);
  • Ensino fundamental completo: 12.302 (6,34%);
  • Superior incompleto: 10.351 (5,34%);
  • Lê e escreve: 4.917 (2,53%);
  • Analfabeto: 2.953 (1,52%).

Cor ou raça

Entre os eleitores que declararam cor ou raça, a maior parcela é formada por pessoas que se identificam como brancas, com 17.311 registros (45,12%).

Os pardos somam 16.500 (43%), enquanto os pretos são 4.153 (10,82%). Também foram registrados 370 eleitores amarelos (0,96%) e 34 indígenas (0,09%).

Os percentuais têm como base os eleitores que possuem essa informação registrada no cadastro eleitoral.

Identidade de gênero

Nos dados de identidade de gênero, 33.961 eleitores são registrados como cisgêneros*, correspondendo a 88,51%.

Outros 4.272 eleitores (11,13%) preferiram não informar a identidade de gênero, enquanto 135 (0,35%) são registrados como transgêneros.

*Pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o sexo atribuído no nascimento. Já a pessoa transgênero se identifica com um gênero diferente daquele atribuído ao nascer.

Biometria e voto facultativo

A biometria já está presente na maioria do eleitorado de Cotia: mais de 166 mil eleitores possuem o cadastro biométrico, enquanto quase 28 mil ainda não têm a biometria registrada.

Já o grupo com voto facultativo reúne 18.807 eleitores, incluindo jovens de 16 e 17 anos e pessoas enquadradas nas demais situações previstas pela legislação eleitoral.

Os dados fazem parte do perfil do eleitorado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para as eleições de 2026.
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