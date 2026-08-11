Veja quais foram as cinco escolas de Cotia com as melhores notas no Ideb

Unidades municipais alcançaram resultados entre 7,0 e 7,6 no índice de 2025; diretores foram homenageados pela Prefeitura nesta segunda-feira (10)

Foto: Divulgação

Cotia homenageou, nesta segunda-feira (10), os diretores das cinco escolas municipais que obtiveram as maiores notas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2025. A cerimônia foi realizada no auditório da Prefeitura e reuniu representantes da rede municipal de ensino.



Veja as cinco melhores notas







EM José Grotoli - 7,5

EM Edith dos Santos Silva - 7,5

EM Ildefonço Emiliano de Brito - 7,4

EM Teresa Benvinda Hervey Costa Maia - 7,0



Os diretores das cinco unidades receberam uma homenagem do prefeito Welington Formiga durante a cerimônia. A secretária municipal de Educação, Ana Paula, também participou do evento.



O resultado das escolas ocorre no mesmo levantamento em que Cotia alcançou nota 6,2 no Ideb nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a maior média registrada pelo município na série histórica do indicador.



Em relação à edição anterior, de 2023, a rede municipal avançou de 6,0 para 6,2. Em 2021, a nota havia sido 5,7.



Além das cinco escolas com as maiores notas, a Prefeitura informou anteriormente que 80% das 50 unidades municipais que participaram da avaliação apresentaram evolução nos resultados.



A EM Florentina Francisca de Oliveira, que obteve a maior nota entre as escolas homenageadas, também teve um momento de destaque durante a cerimônia. O ex-diretor Vicente Machado, já aposentado, participou do evento e recebeu pessoalmente o reconhecimento pela nota 7,6.



O Ideb combina o desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) com indicadores de fluxo escolar, como as taxas de aprovação. O índice é utilizado para acompanhar a evolução da educação básica no país. EM Florentina Francisca de Oliveira - 7,6EM José Grotoli - 7,5EM Edith dos Santos Silva - 7,5EM Ildefonço Emiliano de Brito - 7,4EM Teresa Benvinda Hervey Costa Maia - 7,0Os diretores das cinco unidades receberam uma homenagem do prefeito Welington Formiga durante a cerimônia. A secretária municipal de Educação, Ana Paula, também participou do evento.O resultado das escolas ocorre no mesmo, a maior média registrada pelo município na série histórica do indicador.Em relação à edição anterior, de 2023, a rede municipal avançou de 6,0 para 6,2. Em 2021, a nota havia sido 5,7.Além das cinco escolas com as maiores notas, a Prefeitura informou anteriormente que 80% das 50 unidades municipais que participaram da avaliação apresentaram evolução nos resultados.A EM Florentina Francisca de Oliveira, que obteve a maior nota entre as escolas homenageadas, também teve um momento de destaque durante a cerimônia. O ex-diretor Vicente Machado, já aposentado, participou do evento e recebeu pessoalmente o reconhecimento pela nota 7,6.O Ideb combina o desempenho dos estudantes nas avaliações do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) com indicadores de fluxo escolar, como as taxas de aprovação. O índice é utilizado para acompanhar a evolução da educação básica no país.

A escola com a maior nota entre as unidades homenageadas foi a EM Florentina Francisca de Oliveira, que alcançou 7,6. Na sequência aparecem a EM José Grotoli e a EM Edith dos Santos Silva, ambas com 7,5.Completam a lista a EM Ildefonço Emiliano de Brito, com 7,4, e a EM Teresa Benvinda Hervey Costa Maia, que obteve 7,0.