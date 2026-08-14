Tentativa de assalto termina com PM de folga e criminoso feridos após troca de tiros em Osasco

Ocorrência foi registrada na manhã desta sexta-feira (14) na Rua Professor José Azevedo Minhoto

Foto: Redes sociais

Um policial militar que estava de folga e um suspeito ficaram feridos após uma tentativa de roubo terminar em troca de tiros na manhã desta sexta-feira (14), em Osasco.

A ocorrência aconteceu por volta das 11h10, na Rua Professor José Azevedo Minhoto.Segundo as informações iniciais, o policial, que estava de folga, teria percebido a tentativa de assalto e intervenido. Durante a ação, houve troca de tiros entre o agente e um dos suspeitos.Os dois foram atingidos e ficaram feridos.O policial foi socorrido e levado ao Hospital Municipal de Osasco. Segundo as informações divulgadas até o momento, ele estava consciente e orientado.Ainda não havia informações atualizadas sobre o estado de saúde do policial nem sobre a situação do suspeito, incluindo para qual unidade de saúde ele teria sido encaminhado.