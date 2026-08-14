Circo Moscou estreia nesta sexta-feira (14) em shopping da região

Espetáculo reúne acrobacias, malabarismo, mágica, palhaços e apresentação especial das Guerreiras do K-Pop; temporada segue até 14 de setembro

Foto: Divulgação

O Shopping Central Park, localizado entre Cotia e Vargem Grande Paulista, recebe a partir desta sexta-feira (14) o Circo Moscou. A estreia acontece às 20h e marca o início de uma temporada que segue até 14 de setembro.



Serviço



Circo Moscou

📅 Estreia: sexta-feira (14), às 20h

🎪 Sessões: sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h; quintas, sextas e segundas, às 20h

📍 Local: estacionamento do Shopping Central Park

📆 Temporada: até 14 de setembro

🎟️ Ingressos: ServiçoCirco Moscou📅 Estreia: sexta-feira (14), às 20h🎪 Sessões: sábados e domingos, às 16h, 18h e 20h; quintas, sextas e segundas, às 20h📍 Local: estacionamento do Shopping Central Park📆 Temporada: até 14 de setembro🎟️ Ingressos: www.circomoscou.com.br

O espetáculo promete reunir atrações tradicionais da arte circense, como acrobacias, malabarismo, mágica, trapézio e apresentações de palhaços, em uma programação voltada para toda a família.Na estreia, o público também poderá conferir uma apresentação especial das Guerreiras do K-Pop, que integra a programação da noite.Os ingressos para as sessões do primeiro fim de semana podem ser comprados antecipadamente pelo site do Circo Moscou.Criado em 1978 por Jorge Borges Monteiro, integrante da terceira geração de uma família dedicada à arte circense, o Circo Moscou leva aos palcos uma proposta que combina fantasia, humor e atrações tradicionais do circo.Segundo Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park, a temporada foi preparada para receber públicos de diferentes idades.