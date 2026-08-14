Shopee lança entrega em até 4 horas para Cotia e outras cidades da Grande SP

Novo serviço da plataforma começa pela região metropolitana e terá alimentos frescos, congelados, produtos para pets e roupas

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A Shopee lançou nesta quinta-feira (13) um novo serviço de entregas rápidas no Brasil, com a promessa de levar produtos aos consumidores em até quatro horas. Batizado de “Turbo”, o modelo estreia inicialmente na Região Metropolitana de São Paulo, da qual Cotia faz parte.

A novidade começa pelo segmento de alimentos frescos e inclui produtos perecíveis e congelados, além de itens para animais de estimação e roupas.Segundo a empresa, o serviço vinha sendo testado antes do lançamento e contará inicialmente com mais de 4 mil vendedores. Entre os parceiros estão a Americanas e a empresa de entregas Daki.A proposta amplia a atuação da Shopee no mercado de entregas rápidas e busca atender consumidores que procuram produtos do dia a dia com prazos menores de recebimento.A plataforma, pertencente ao grupo Sea, possui mais de 3 milhões de vendedores no Brasil e disputa espaço no comércio eletrônico com empresas como Mercado Livre e Amazon.O lançamento ocorre em um momento de expansão das entregas ultrarrápidas no país. Neste ano, a Amazon também colocou em operação o serviço Amazon Now no Brasil, inicialmente com produtos perecíveis e promessa de entregas em até 15 minutos.Para os consumidores de Cotia, a novidade representa a chegada de mais uma opção de compras com entrega rápida na região metropolitana, embora a disponibilidade do serviço possa variar conforme o endereço e os vendedores participantes.