Sabores do Granja reúne mais de 20 restaurantes com preços especiais em Cotia

Festival gastronômico do Shopping Granja Vianna acontece até 23 de agosto com pratos, sobremesas e combos promocionais

Imagem: Divulgação

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, realiza até o dia 23 de agosto a quarta edição do festival gastronômico Sabores do Granja, que reúne mais de 20 restaurantes e operações da Praça de Alimentação e da Varanda do Granja com opções a preços especiais.



Serviço



Sabores do Granja – Shopping Granja Vianna

📅 Data: 10 a 23 de agosto

📍 Local: Restaurantes e Praça de Alimentação – Piso L2

🕐 Segunda a sábado: das 10h às 22h

🕐 Domingos e feriados: das 12h às 20h

📌 Endereço: Rodovia Raposo Tavares, 23.500 – Lageadinho, Cotia

A programação é uma oportunidade para o público experimentar pratos de diferentes marcas e aproveitar restaurantes já conhecidos com condições promocionais durante o período do festival.Entre os participantes estão Outback, Pecorino, Coco Bambu, Pizza Hut, Divino Fogão, Baked Potato, Gendai, Jin Jin, Viena, KFC e Spoleto. O evento também conta com cafeterias e marcas de sobremesas e lanches, como Ante Sala, Rei do Mate, Casa Bauducco, Mr. Pretzels, Milky Moo, Mix Sucos, Kopenhagen, Chiquinho e Yoggi.Entre os destaques do festival está o Camarão Coco Brasil com Cocada de Forno, do Coco Bambu, por R$ 124,90. No Pecorino, o Gnocchi al ragù di filetto é oferecido por R$ 49.Para quem prefere doces e bebidas, a Milky Moo participa com o milkshake Graciosa por R$ 21. Já no Rei do Mate, o combo de cappuccino cremoso grande com dois pães de queijo custa R$ 21.Segundo o shopping, o Sabores do Granja busca transformar o polo gastronômico do empreendimento em uma opção de lazer e gastronomia para famílias e moradores da região.