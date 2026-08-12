MP pede que helicóptero apreendido em Carapicuíba seja destinado à Polícia Civil

Aeronave foi localizada no Helipark durante operação que apreendeu dois helicópteros; MP-SP denunciou seis pessoas e pediu que bens sejam destinados definitivamente aos Estados de SP e Tocantins

Foto: Polícia Civil





Um dos dois helicópteros apreendidos em uma investigação sobre associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro foi localizado em Carapicuíba e hoje é utilizado pela Polícia Civil de São Paulo em operações de combate ao crime organizado e ao narcotráfico.



Operação apreendeu aeronaves em Piracicaba e Carapicuíba



As investigações começaram no fim de 2019, a partir do monitoramento de aeronaves consideradas suspeitas por órgãos de inteligência e pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana.



De acordo com o MP-SP, o cruzamento de informações identificou movimentações entre aeroportos e helipontos de diferentes cidades de São Paulo e localidades do Mato Grosso do Sul, incluindo regiões próximas à fronteira com o Paraguai.



A operação ocorreu em 27 de julho de 2020. O Robinson R66 foi abordado logo depois de pousar no Aeroporto Pedro Morganti, em Piracicaba. No interior da aeronave foram encontrados R$ 5 mil em dinheiro, celulares, equipamento de comunicação via satélite, um tablet e documentos relacionados ao outro helicóptero.



O Eurocopter que, segundo a investigação, fazia a escolta do voo, foi localizado posteriormente no Helipark, em Carapicuíba.



Para o Ministério Público, a análise dos equipamentos eletrônicos, dos laudos periciais, de dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e de informações financeiras reforçou a existência de uma estrutura organizada para o tráfico de drogas e a posterior ocultação dos recursos obtidos com a atividade criminosa.



Helicópteros passaram a ser usados pela polícia



Após as apreensões, as duas aeronaves passaram a ser utilizadas provisoriamente pelas forças de segurança.



O PP-LOC, apreendido em Carapicuíba, está atualmente empregado pela Polícia Civil de São Paulo em operações contra o crime organizado e o narcotráfico.



Já o PR-EDC é utilizado pelo CIOPAER, no Tocantins.



Na denúncia, o promotor Dênis Parron pediu que os dois helicópteros sejam incorporados definitivamente ao patrimônio dos Estados, em razão da utilização que já fazem em operações de segurança pública.



Investigação aponta uso de “laranjas” e empresa de fachada



Além da estrutura relacionada ao transporte e à logística do tráfico, a investigação identificou, segundo o MP-SP, um segundo núcleo responsável por ocultar a origem dos recursos e os verdadeiros proprietários das aeronaves.



Os helicópteros teriam sido registrados formalmente em nome de terceiros e de uma empresa que, conforme a apuração, não apresentava atividade econômica compatível com a aquisição e manutenção dos bens.



Para o Ministério Público, o grupo utilizava pessoas interpostas, empresa de fachada e documentos aparentemente regulares para dar aparência lícita ao patrimônio.



Os seis denunciados são acusados de crimes diferentes. Dois respondem por associação para o tráfico de drogas com emprego de aeronave e lavagem de capitais, enquanto os outros quatro são acusados de lavagem de capitais.

A aeronave, um Eurocopter France AS350 B2, prefixo PP-LOC, foi encontrada no Helipark, em Carapicuíba, durante uma operação realizada em julho de 2020. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MP-SP), o helicóptero fazia a escolta de outra aeronave que havia acabado de pousar em Piracicaba.A denúncia contra seis pessoas foi apresentada nesta terça-feira (11) pela Promotoria de Justiça Criminal de Piracicaba. O promotor Dênis Parron também pediu à Justiça o perdimento definitivo dos dois helicópteros em favor dos Estados de São Paulo e Tocantins, onde atualmente as aeronaves são utilizadas pelas forças de segurança.O segundo helicóptero é um Robinson Helicopter R66, prefixo PR-EDC, que atualmente integra o Centro Integrado de Operações Aéreas do Tocantins (CIOPAER).