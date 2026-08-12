Calor acima da média chega a Cotia e toda a Grande SP nesta quinta

Defesa Civil alerta para temperaturas de 3°C a 5°C acima do normal na Região Metropolitana, entre quinta (13) e quarta-feira (19)

Foto: Arquivos / Cotia e Cia

A Região Metropolitana de São Paulo, onde está Cotia, terá temperaturas entre 3°C e 5°C acima da média durante uma onda de calor prevista para esta quinta-feira (13) até a próxima quarta-feira (19). O alerta é da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que também chama atenção para a baixa umidade do ar e o aumento do risco de incêndios.



Risco de incêndios aumenta



A combinação de calor, baixa umidade e vegetação ressecada também eleva o risco de incêndios em áreas de vegetação.



A Defesa Civil recomenda não realizar queimadas ou utilizar fogo para limpeza de terrenos e evitar o descarte de bitucas de cigarro às margens de rodovias e em áreas de vegetação seca.



Ao identificar fumaça ou um princípio de incêndio, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo 193 ou a Defesa Civil pelo 199.

O cenário é provocado pela presença de uma massa de ar quente e seco sobre grande parte do estado. O calor será mais intenso no interior paulista, onde as temperaturas podem chegar a 7°C acima da média.Na Grande São Paulo, a combinação de temperaturas elevadas e tempo seco exige cuidados principalmente com a hidratação e a exposição prolongada ao sol.Segundo a Defesa Civil, a mudança rápida de temperaturas após dias mais amenos também pode aumentar a sensibilidade das mucosas e favorecer problemas respiratórios, especialmente entre crianças, idosos e pessoas com doenças pulmonares ou alérgicas.A orientação é beber bastante água, umidificar os ambientes, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e manter os locais bem ventilados.