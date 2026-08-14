Trio furta fios de agência bancária durante a madrugada na Granja Viana

Os três foram presos em flagrante pela GCM enquanto carregavam os cabos cortados em um veículo; ferramentas também foram apreendidas

Imagem: GCM de Cotia

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia prendeu em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (14), três homens suspeitos de furtar fios elétricos de uma agência bancária na região da Granja Viana.

Segundo a ocorrência, o trio teria cortado cabos da caixa de energia da agência e estava carregando o material em um veículo utilitário quando foi surpreendido pelos agentes. Os três foram detidos no local.Durante a ação, a GCM também apreendeu diversas ferramentas que, segundo a corporação, seriam utilizadas no crime, entre elas alicates, chaves, parafusadoras e outros equipamentos.A ocorrência foi apresentada à Polícia Federal, devido à natureza da instituição bancária. Os suspeitos permaneceram à disposição da Justiça e deverão responder por furto qualificado.