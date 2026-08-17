Ônibus SP Por Todas oferece atendimento gratuito para mulheres em Itapevi nesta quarta

Unidade móvel estará no Terminal de Ônibus de Itapevi das 13h às 18h, com orientação sobre direitos, serviços e canais de denúncia

Foto: Governo de SP

O município de Itapevi recebe nesta quarta-feira (19) o Ônibus SP Por Todas, iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher. A unidade móvel oferecerá atendimento gratuito e orientação para mulheres das 13h às 18h.



Serviço



Ônibus SP Por Todas em Itapevi

📅 Data: 19 de agosto

⏰ Horário: das 13h às 18h

📍 Local: Terminal de Ônibus de Itapevi – Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, Centro, Itapevi (SP)

Durante a ação, uma equipe especializada estará disponível para acolher mulheres, esclarecer dúvidas, orientar sobre direitos e apresentar os caminhos da rede de atendimento e os canais oficiais de denúncia.Também serão distribuídos materiais informativos sobre prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, com informações sobre os serviços públicos disponíveis.A iniciativa faz parte do movimento SP Por Todas, que reúne políticas públicas voltadas à segurança, saúde e autonomia das mulheres paulistas. O ônibus percorre diferentes regiões do Estado para levar informação e atendimento diretamente aos municípios.