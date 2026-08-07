Mario Sakami, referência do ciclismo em Cotia, receberá Título de Cidadão Cotiano

Homenagem será entregue durante sessão da Câmara Municipal no dia 11 e reconhece trajetória de Mario e sua contribuição para o ciclismo na cidade

Mario Sakami. Foto: Redes sociais





Coluna Esportes & Cia - Mario Sakami, um dos nomes ligados à história do ciclismo em Cotia, será homenageado com o Título de Cidadão Cotiano durante a sessão da Câmara Municipal no próximo dia 11. A honraria foi aprovada pelos vereadores e oficializada pelo Decreto Legislativo nº 33/2026, publicado em 6 de julho.





A homenagem foi proposta pelo vereador Marcelo Pereira Cordeiro, o Marcelinho Lenha, em reconhecimento aos serviços prestados por Mario ao município. Entre os motivos destacados está sua atuação junto à comunidade do ciclismo e sua contribuição para incentivar a prática esportiva em Cotia.Mario chegou a Cotia em 1971, junto com os pais, e construiu sua trajetória na cidade. Morou no Tijuco Preto, estudou no município e, depois de trabalhar no Banco Itaú e passar três anos no Japão, retornou definitivamente para Cotia. Em 1990, abriu uma papelaria na Avenida Mathias de Camargo, que permaneceu em funcionamento até 2025.Mas foi no ciclismo que Mario ganhou uma ligação ainda mais forte com a comunidade cotiana. Em 2013, ao lado de amigos, participou da criação do Malucos do Pedal (MDP), grupo que, segundo a justificativa do projeto, se tornou um dos maiores grupos de ciclistas do Estado de São Paulo.Desde então, os encontros e passeios de bicicleta passaram a reunir cada vez mais participantes. O projeto de homenagem destaca ainda o carinho, o incentivo e o cuidado de Mario com os integrantes do grupo, ressaltando sua atuação na promoção da saúde física e mental por meio do ciclismo.A justificativa do projeto também aponta Mario como um cidadão trabalhador e determinado, que construiu sua vida em Cotia e contribuiu ativamente para a cidade.Agora, a trajetória será reconhecida oficialmente. Mario Sakami receberá o Título de Cidadão Cotiano durante a sessão da Câmara Municipal de Cotia no dia 11, em uma homenagem que celebra sua história na cidade e sua contribuição para o fortalecimento do ciclismo e da comunidade do pedal.