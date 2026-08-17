Lotérica Bacarat, em Cotia, premia três apostas e distribui mais de R$ 28 mil em prêmios

Cotia e Cia

Com três apostas premiadas em poucos dias, a Lotérica Bacarat já mira o próximo grande momento das loterias: a Lotofácil da Independência 2026


A sorte passou pela Lotérica Bacarat, em Cotia, nos últimos dias. Três apostas realizadas na unidade, localizada dentro do Assaí Atacadista, no Jardim Dinorah, foram premiadas e, juntas, garantiram R$ 28.750,32 em prêmios.

Os primeiros prêmios vieram da Lotofácil, no concurso 3762. Uma aposta que acertou 14 dezenas recebeu R$ 4.787,64, enquanto outra, com 13 acertos, foi premiada com R$ 490,00.

A sorte também apareceu na Quina, concurso 7093. Um bolão realizado na Lotérica Bacarat, com 12 participantes, foi premiado em R$ 23.472,68, valor que será dividido entre os integrantes da aposta.

Com três apostas premiadas em poucos dias, a Lotérica Bacarat já mira o próximo grande momento das loterias: a Lotofácil da Independência 2026, concurso especial nº 3780, marcada para o dia 15 de setembro. O prêmio estimado é de R$ 300 milhões e as apostas já estão abertas. A aposta simples custa R$ 3,50.

Para quem quer participar do concurso especial e aumentar as possibilidades de ganhar, os bolões são uma alternativa para concorrer com mais combinações. Na Lotérica Bacarat, os clientes encontram bolões organizados e atendimento para quem quer fazer sua aposta com praticidade.

Aposte com quem entende de sorte!

A Lotérica Bacarat funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 19h.

📍 Lotérica Bacarat
Av. Professor José Barreto, 1635 – Jardim Dinorah
Dentro do Assaí Atacadista – Cotia/SP

🎟️ Participe dos bolões da Bacarat e faça sua aposta para a Lotofácil da Independência.

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Depois de três apostas premiadas em poucos dias, fica a pergunta: será que o próximo grande vencedor também vai sair da Bacarat?

Jogue com responsabilidade. Loterias são destinadas a maiores de 18 anos.

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