Lobo-guará é resgatado em São Roque após mais de 10 anos sem registros da espécie

Macho de aproximadamente oito anos foi encontrado em uma propriedade particular e está sob cuidados veterinários antes de ser devolvido à natureza

Foto: Reprodução / Redes sociais

Um lobo-guará foi resgatado na manhã desta terça-feira (25), na região do Pavão, em São Roque. O animal, um macho de aproximadamente oito anos, foi encontrado em uma propriedade particular e mobilizou equipes da Prefeitura, da Guarda Civil Municipal (GCM) e do Núcleo da Floresta.



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Para garantir a segurança do animal e das pessoas envolvidas na operação, o lobo-guará foi sedado durante o procedimento. Na sequência, foi levado para atendimento especializado, onde passou a ser acompanhado pela equipe técnica.



O próximo passo é realizar uma avaliação completa das condições de saúde de Tupã. Os profissionais irão verificar se o animal apresenta alguma doença, lesão ou outra condição que exija cuidados específicos antes de uma possível soltura.



Em atualização divulgada pelo Núcleo da Floresta, a equipe informou que Tupã permanece sob cuidados técnicos, realizando exames e recebendo alimentação adequada. A expectativa é que, após a conclusão da avaliação e dos cuidados necessários, o animal possa retornar ao seu habitat natural.



Para garantir a segurança do animal e das pessoas envolvidas na operação, o lobo-guará foi sedado durante o procedimento. Na sequência, foi levado para atendimento especializado, onde passou a ser acompanhado pela equipe técnica.O próximo passo é realizar uma avaliação completa das condições de saúde de Tupã. Os profissionais irão verificar se o animal apresenta alguma doença, lesão ou outra condição que exija cuidados específicos antes de uma possível soltura.Em atualização divulgada pelo Núcleo da Floresta, a equipe informou que Tupã permanece sob cuidados técnicos, realizando exames e recebendo alimentação adequada. A expectativa é que, após a conclusão da avaliação e dos cuidados necessários, o animal possa retornar ao seu habitat natural.

Segundo a prefeitura, o município não registrava um resgate de um animal da espécie havia mais de dez anos. O lobo foi batizado de Tupã e, após o resgate, foi encaminhado ao Núcleo da Floresta, instituição que conta com o apoio da Prefeitura e atua no atendimento e cuidado de animais silvestres encontrados na região.