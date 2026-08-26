Empresário é preso após fábrica clandestina despejar resíduos e alterar cor do Rio Cotia

Fiscalização encontrou fábrica clandestina de pigmentação de roupas na divisa entre Cotia e Embu das Artes; local foi lacrado e multas aplicadas somam R$ 100 mil

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Uma ação conjunta entre a Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Cotia, as Guardas Civis Ambientais de Cotia e Embu das Artes e a Polícia Civil terminou com a prisão em flagrante de um empresário por crime ambiental, no Jardim Tomé, região de divisa entre os dois municípios.

A fiscalização foi realizada após o recebimento de diversas denúncias sobre alterações na coloração das águas do Rio Cotia. Segundo os relatos, o curso d’água teria apresentado, em diferentes momentos, colorações azul, vermelha e preta.Durante a vistoria, as equipes localizaram uma fábrica clandestina de pigmentação de roupas de marcas famosas. O estabelecimento funcionava de forma irregular e, de acordo com a fiscalização, despejava resíduos diretamente no curso d’água.Embora a fábrica esteja instalada em território de Embu das Artes, os resíduos lançados atingiam o Rio Cotia e provocavam impactos também no território de Cotia. Por esse motivo, a Guarda Civil Ambiental do município participou da ocorrência.O estabelecimento foi lacrado e o proprietário preso em flagrante por crime ambiental. Além da prisão, foram aplicadas duas multas, que totalizam R$ 100 mil. Uma delas, de R$ 50 mil, foi aplicada pela contaminação do curso d’água. A outra, também de R$ 50 mil, ocorreu em razão do funcionamento da atividade sem licença ambiental.A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Meio Ambiente de Embu das Artes. O empresário permanece detido e à disposição da Justiça.