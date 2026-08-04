Itapevi oferece cursos gratuitos de graduação, pós e capacitação profissional

Prefeitura reúne oportunidades de ensino superior público e cursos profissionalizantes em áreas como tecnologia, administração e empregabilidade
|Foto: Prefeitura de Itapevi
Moradores de Itapevi têm à disposição uma série de oportunidades para estudar gratuitamente e se preparar para o mercado de trabalho. A Prefeitura oferece cursos de graduação, pós-graduação e capacitação profissional por meio do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas.
No Polo UAB, os moradores podem encontrar cursos oferecidos por universidades e instituições públicas de ensino, com opções em diferentes áreas de formação. A proposta é ampliar o acesso ao ensino superior e permitir que a população consiga buscar qualificação sem precisar sair do município.
Entre as oportunidades disponíveis pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) estão as licenciaturas em Letras, Pedagogia e Matemática. Na área de Computação, há cursos de Engenharia da Computação, Ciência de Dados, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial.
Também são oferecidas formações no eixo de Produção e Negócios, com cursos de Administração, Processos Gerenciais e Engenharia de Produção.
O polo ainda reúne oportunidades de outras instituições públicas. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferece graduação em Pedagogia e pós-graduação em Educação Inclusiva, enquanto o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) mantém graduação em Pedagogia.
A programação também conta com cursos de pós-graduação em Tecnologia e Sistemas da Informação e Gestão Pública, além da graduação em Administração Pública Municipal, conforme a oferta das instituições parceiras.
De acordo com o cronograma acadêmico, existe previsão de abertura de vestibular da Univesp para o primeiro semestre de 2027. A Prefeitura também informa a expectativa de implantação, ainda em 2026, do curso de Gestão Hospitalar, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Cursos gratuitos para quem busca emprego ou qualificação
Quem procura uma formação mais rápida e direcionada ao mercado de trabalho também pode recorrer à Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas.
A unidade oferece cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, administração e empregabilidade. As próximas turmas, realizadas em parceria com o Instituto Eurofarma, terão opções como Programação em Python, Banco de Dados, Data Science, PHP, Informática e Pacote Office, Rotinas Administrativas, Prática de Recursos Humanos, Marketing e Comunicação e Preparação para o Mundo do Trabalho.
As novas turmas serão abertas de acordo com o cronograma da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.
Segundo o prefeito de Itapevi, Marcos Godoy, o Teco (Podemos), ampliar o acesso à educação é uma das prioridades da administração municipal.
"A educação transforma vidas e abre portas para novas oportunidades. Por isso, buscamos oferecer ensino superior público e gratuito, além de cursos profissionalizantes alinhados às demandas do mercado de trabalho. Nosso objetivo é preparar cada vez mais moradores para conquistar melhores empregos e construir uma carreira sólida", afirmou.
O prefeito também destacou que a qualificação da população contribui para o desenvolvimento econômico do município.
"Quando investimos na formação das pessoas, também fortalecemos a economia local. Estamos criando oportunidades para que nossos jovens e trabalhadores possam estudar perto de casa, gratuitamente e com ensino de qualidade", disse.
Como se inscrever
Os cursos da UAB e da Univesp são disponibilizados por meio de vestibulares e processos seletivos organizados pelas próprias instituições. Já as vagas da Escola 5.0 são abertas periodicamente pela Prefeitura.
Os critérios para participar variam conforme o curso e o edital e podem incluir idade mínima, escolaridade e conhecimentos específicos, principalmente nas formações relacionadas à tecnologia.
O Polo da Universidade Aberta do Brasil fica na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65, 4º andar, no Centro de Itapevi. Informações podem ser obtidas presencialmente ou pelos e-mails uabitapevisp@gmail.com e secretaria.uabitapevi@gmail.com. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 11h às 22h.
A Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas funciona no mesmo endereço e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações sobre os cursos profissionalizantes podem ser solicitadas pelo e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br.