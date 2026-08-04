Itapevi oferece cursos gratuitos de graduação, pós e capacitação profissional

Prefeitura reúne oportunidades de ensino superior público e cursos profissionalizantes em áreas como tecnologia, administração e empregabilidade

Foto: Prefeitura de Itapevi

Moradores de Itapevi têm à disposição uma série de oportunidades para estudar gratuitamente e se preparar para o mercado de trabalho. A Prefeitura oferece cursos de graduação, pós-graduação e capacitação profissional por meio do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e da Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas.



Cursos gratuitos para quem busca emprego ou qualificação



Quem procura uma formação mais rápida e direcionada ao mercado de trabalho também pode recorrer à Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas.



A unidade oferece cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, administração e empregabilidade. As próximas turmas, realizadas em parceria com o Instituto Eurofarma, terão opções como Programação em Python, Banco de Dados, Data Science, PHP, Informática e Pacote Office, Rotinas Administrativas, Prática de Recursos Humanos, Marketing e Comunicação e Preparação para o Mundo do Trabalho.



As novas turmas serão abertas de acordo com o cronograma da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.



Segundo o prefeito de Itapevi, Marcos Godoy, o Teco (Podemos), ampliar o acesso à educação é uma das prioridades da administração municipal.



"A educação transforma vidas e abre portas para novas oportunidades. Por isso, buscamos oferecer ensino superior público e gratuito, além de cursos profissionalizantes alinhados às demandas do mercado de trabalho. Nosso objetivo é preparar cada vez mais moradores para conquistar melhores empregos e construir uma carreira sólida", afirmou.



O prefeito também destacou que a qualificação da população contribui para o desenvolvimento econômico do município.



"Quando investimos na formação das pessoas, também fortalecemos a economia local. Estamos criando oportunidades para que nossos jovens e trabalhadores possam estudar perto de casa, gratuitamente e com ensino de qualidade", disse.



Como se inscrever



Os cursos da UAB e da Univesp são disponibilizados por meio de vestibulares e processos seletivos organizados pelas próprias instituições. Já as vagas da Escola 5.0 são abertas periodicamente pela Prefeitura.



Os critérios para participar variam conforme o curso e o edital e podem incluir idade mínima, escolaridade e conhecimentos específicos, principalmente nas formações relacionadas à tecnologia.



O Polo da Universidade Aberta do Brasil fica na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65, 4º andar, no Centro de Itapevi. Informações podem ser obtidas presencialmente ou pelos e-mails



A Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas funciona no mesmo endereço e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações sobre os cursos profissionalizantes podem ser solicitadas pelo e-mail Os cursos da UAB e da Univesp são disponibilizados por meio de vestibulares e processos seletivos organizados pelas próprias instituições. Já as vagas da Escola 5.0 são abertas periodicamente pela Prefeitura.Os critérios para participar variam conforme o curso e o edital e podem incluir idade mínima, escolaridade e conhecimentos específicos, principalmente nas formações relacionadas à tecnologia.O Polo da Universidade Aberta do Brasil fica na Rua Professor Irineu Chaluppe, 65, 4º andar, no Centro de Itapevi. Informações podem ser obtidas presencialmente ou pelos e-mails uabitapevisp@gmail.com secretaria.uabitapevi@gmail.com . O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 11h às 22h.A Escola 5.0 de Tecnologia e Idiomas funciona no mesmo endereço e atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações sobre os cursos profissionalizantes podem ser solicitadas pelo e-mail escola5.0@itapevi.sp.gov.br

No Polo UAB, os moradores podem encontrar cursos oferecidos por universidades e instituições públicas de ensino, com opções em diferentes áreas de formação. A proposta é ampliar o acesso ao ensino superior e permitir que a população consiga buscar qualificação sem precisar sair do município.Entre as oportunidades disponíveis pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) estão as licenciaturas em Letras, Pedagogia e Matemática. Na área de Computação, há cursos de Engenharia da Computação, Ciência de Dados, Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial.Também são oferecidas formações no eixo de Produção e Negócios, com cursos de Administração, Processos Gerenciais e Engenharia de Produção.O polo ainda reúne oportunidades de outras instituições públicas. A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) oferece graduação em Pedagogia e pós-graduação em Educação Inclusiva, enquanto o Instituto Federal de São Paulo (IFSP) mantém graduação em Pedagogia.A programação também conta com cursos de pós-graduação em Tecnologia e Sistemas da Informação e Gestão Pública, além da graduação em Administração Pública Municipal, conforme a oferta das instituições parceiras.De acordo com o cronograma acadêmico, existe previsão de abertura de vestibular da Univesp para o primeiro semestre de 2027. A Prefeitura também informa a expectativa de implantação, ainda em 2026, do curso de Gestão Hospitalar, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).