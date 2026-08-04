Jovem de 15 anos que jogou na base do São Paulo em Cotia é morto a tiros

Micael Leandro da Silva, de 15 anos, teve passagem pelas categorias sub-14 e sub-15 do Tricolor e fazia planos para seguir carreira no futebol

Foto: ASCOM São Paulo

O futebol, que era o grande sonho de Micael Leandro da Silva, de apenas 15 anos, terminou marcado por uma tragédia no último sábado (1º), em Maceió (AL). O adolescente, que teve passagem pelas categorias de base do São Paulo em Cotia, foi morto a tiros após uma partida de futebol no bairro Pontal da Barra.



Tinha o futebol como sonho



Micael era o caçula de cinco irmãos e, segundo o pai, Marcos Antônio Leandro, desde pequeno tinha no futebol sua grande paixão.



Depois da passagem pelo São Paulo, o adolescente estava treinando no CSA e aguardava a apresentação ao Retrô, de Pernambuco, onde daria sequência à carreira.



O crime aconteceu depois de uma partida da Taça das Grotas, campeonato de futebol amador. De acordo com o pai, Micael estava se trocando quando os criminosos chegaram e efetuaram os disparos.



A Polícia Civil informou que não encontrou indícios de envolvimento do adolescente com atividades criminosas. O celular dele foi apreendido e será submetido à perícia.







Micael chegou ao São Paulo no segundo semestre de 2025 e permaneceu no clube até abril deste ano. Em Cotia, atuou pelas categorias sub-14 e sub-15 e integrou o elenco que conquistou a Copa Fictor Sub-15 de 2026.Após a morte, o São Paulo lamentou a perda do jovem e prestou solidariedade aos familiares e amigos.Segundo a Polícia Civil de Alagoas, Micael não era o alvo dos criminosos e teria sido morto por engano. A principal suspeita é de que o ataque esteja relacionado à atuação de facções ligadas ao tráfico de drogas. A autoria e a motivação ainda são investigadas.