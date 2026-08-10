Ibiúna: corpo de vigilante desaparecido em represa é encontrado após 3 dias de buscas

Tiago desapareceu durante uma ronda de barco na madrugada de sexta-feira (7); corpo foi localizado a cerca de 30 metros da margem e a 11 metros de profundidade

Foto: Redes sociais

O corpo de Tiago Aparecido Leonel Pedroso, que estava desaparecido desde a madrugada de sexta-feira (7), foi encontrado na manhã deste domingo (9), na Represa de Itupararanga, em Ibiúna. A embarcação utilizada por ele durante uma ronda também foi localizada pelas equipes de busca.





(Texto com informações do site Vitrine Online)

Tiago trabalhava realizando patrulhamento para o Condomínio Veleiros de Ibiúna. Ele fazia uma ronda durante a madrugada quando realizou o último contato pelo rádio, por volta das 4h40. Depois disso, não foi mais localizado.A localização ocorreu por volta das 7h30, com o auxílio de um sonar contratado pelo condomínio. O equipamento identificou inicialmente o barco de fibra, equipado com motor. Na sequência, os socorristas localizaram o corpo, que estava a aproximadamente 30 metros da margem e a 11 metros de profundidade.Desde sexta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros de Sorocaba e Ibiúna e da Guarda Civil Municipal (GCM) participavam das buscas. A operação também contou com o apoio da Patrulha Náutica da GCM e de embarcações particulares, mobilizadas após pedidos de familiares.Durante os trabalhos anteriores, os agentes haviam encontrado alguns pertences de Tiago, como bolsa, remo, colete e o farol da embarcação. O barco e a vítima, porém, ainda não haviam sido localizados.O desaparecimento ocorreu em meio a condições meteorológicas adversas. Na madrugada de sexta-feira, a região estava sob alerta da Defesa Civil para chuva forte e ventos intensos. As buscas chegaram a ser interrompidas na tarde daquele dia por questões de segurança e foram retomadas no sábado (8).Após a localização, o corpo foi retirado da água pelo Corpo de Bombeiros e levado para a margem, onde aguardava a chegada da Perícia Técnica. O trabalho pericial deverá auxiliar nas investigações e na apuração das circunstâncias da ocorrência.Depois da perícia, o corpo deverá ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba, onde será realizado exame para determinar a causa da morte.Tiago completaria aniversário nesta terça-feira (11).