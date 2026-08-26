Homem fornece identidade falsa à PM e acaba preso por tráfico em Itapevi

Suspeito foi abordado durante a Operação Impacto após dispensar uma sacola com drogas às margens de uma via no Parque Suburbano

Foto: PMSP

Policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20º BPM/M) prenderam, na manhã desta terça-feira (25), um homem por tráfico de drogas e falsidade de identidade durante a Operação Impacto, no Parque Suburbano, em Itapevi.

A ocorrência aconteceu por volta das 7h30, durante patrulhamento pela Rua dos Trabalhadores. Segundo a Polícia Militar, os agentes perceberam que o homem mudou de comportamento ao notar a aproximação da equipe e arremessou uma sacola às margens da via.Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com ele. Os policiais, porém, localizaram a sacola dispensada e encontraram dinheiro e diferentes tipos de drogas em seu interior.Como o homem não portava documentos, ele teria fornecido inicialmente os dados de outra pessoa aos policiais e afirmado que se tratava de seu irmão. Com o apoio de outra equipe, a PM conseguiu confirmar a verdadeira identidade do abordado.O homem foi preso e conduzido, junto com o material apreendido, ao Distrito Policial Central de Itapevi. A autoridade policial ratificou a prisão, e ele permaneceu à disposição da Justiça.