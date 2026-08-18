Engavetamento com quatro motos e três carros deixa feridos na Castello Branco, em Itapevi

Acidente aconteceu no km 31 e provocou congestionamento de 7 km no sentido São Paulo

Foto: Artesp





Um engavetamento envolvendo quatro motocicletas e três carros deixou dois motociclistas com ferimentos moderados e outro com ferimento leve na manhã desta terça-feira (18), na Rodovia Castello Branco (SP-280), em Itapevi.





As motocicletas foram removidas para uma base da Polícia Militar Rodoviária.

Segundo informações da concessionária, o acidente começou quando um SUV Mercedes-Benz GLA mudou da faixa 1 para a faixa 2 e atingiu lateralmente uma motocicleta Yamaha MT-07. Na sequência, outras três motos e dois carros se envolveram nas colisões.As vítimas foram socorridas e as faixas ficaram temporariamente interditadas para o atendimento da ocorrência, provocando congestionamento de aproximadamente 7 quilômetros no sentido leste.