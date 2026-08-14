Caminhão cai em ribanceira em rodovia de Piedade

Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (14); concessionária aguardava a chegada da PM Rodoviária para retirar o veículo

Foto: Artesp

Um caminhão caiu em uma ribanceira na manhã desta sexta-feira (14), no km 114 da Rodovia SP-79, em Piedade, no interior de São Paulo.



O Cotia e Cia apura mais detalhes sobre a ocorrência junto à concessionária Sorocabana.

De acordo com informações divulgadas pela ARTESP, a ocorrência foi registrada por volta das 11h26, no sentido norte da rodovia.A concessionária Sorocabana informou, na atualização mais recente, que por volta das 13h20 aguardava a chegada da Polícia Militar Rodoviária para iniciar a interdição necessária e a retirada do caminhão da ribanceira. Nâo há informações sobre feridos e nem sobre a dinâmica do acidente.