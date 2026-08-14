Câmera flagra dupla assaltando em Cotia antes de ser presa pela GCM; ASSISTA

Imagens obtidas pelo Cotia e Cia mostram movimentação dos suspeitos em uma rua da região do km 30; dois homens foram detidos após perseguição que terminou com colisão em Cotia

Imagens concedidas ao Cotia e Cia

assalto ocorrido na manhã desta sexta-feira (14), na região do km 30 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia. O caso terminou com dois homens detidos pela Guarda Civil Municipal (GCM) após uma perseguição (veja o vídeo no final da reportagem). Uma câmera de segurança registrou oO caso terminou com dois homens detidos pela Guarda Civil Municipal (GCM) após uma perseguição



Após cometer o roubo, os suspeitos se depararam com equipes de motociclistas da GCM e iniciaram uma fuga. A perseguição seguiu até a Avenida Mathias de Camargo, onde a motocicleta utilizada pela dupla bateu em um carro, na região da Vila São Joaquim.



Durante a colisão, um revólver teria caído da motocicleta. Segundo a GCM, a placa da motocicleta estava sem numeração.



Ainda conforme as informações apuradas pela reportagem, os suspeitos estavam com a aliança levada de uma das vítimas. Duas vítimas foram encaminhadas à delegacia para realizar o reconhecimento da dupla.





Segundo informações apuradas pelo Cotia & Cia junto à GCM, a dupla é suspeita de praticar roubos de alianças na região do km 30 e em bairros próximos.



A ocorrência foi apresentada na delegacia, e os suspeitos deverão ser indiciados por roubo e porte ilegal de arma de fogo.













As imagens mostram a dupla se aproximando de um carro prata estacionado em uma rua da região. O condutor para a motocicleta próximo ao veículo e permanece ao lado do automóvel por alguns instantes, enquanto o garupa comete o assalto.