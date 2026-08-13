Cotia ganha 8,9 mil eleitores, mas número de jovens cai quase pela metade desde 2022

número 8.952 maior do que o registrado na última eleição presidencial, em 2022, quando o município tinha 185.031 eleitores.

O crescimento de 4,8% no eleitorado, porém, esconde uma mudança que chama atenção: o número de jovens de 16 e 17 anos cadastrados para votar caiu 43,4% no período.



Em 2022, Cotia tinha 2.481 eleitores nessa faixa etária, sendo 906 com 16 anos e 1.575 com 17 anos. Atualmente, são 1.403, dos quais 397 têm 16 anos e 1.006 têm 17.



Na comparação, são 1.078 jovens a menos cadastrados para votar.



Queda é maior entre os eleitores de 16 anos



A redução foi mais acentuada entre os adolescentes de 16 anos.



O número passou de 906 em 2022 para 397 atualmente, uma queda de 56,2%.



Entre os eleitores de 17 anos, a redução foi de 1.575 para 1.006, o equivalente a 36,1%.



O voto para jovens de 16 e 17 anos é facultativo.





Eleitorado geral cresceu



A queda entre os jovens ocorre em sentido contrário ao movimento do eleitorado total de Cotia.



De acordo com o TSE, o município passou de 185.031 eleitores em 2022 para 193.983 em 2026, um acréscimo de 8.952 pessoas.



A divisão por sexo praticamente não mudou. Tanto em 2022 quanto atualmente, 53% do eleitorado é feminino e 47% masculino.



Biometria avança



Outra mudança significativa está na biometria.



Em 2022, 98.500 eleitores (53,23%) tinham cadastro biométrico. Atualmente, são 166.113 (85,63%).



O número representa um aumento de 67.613 eleitores biometrizados em relação a 2022.



Com isso, a parcela do eleitorado sem biometria caiu de 46,77% para 14,37%.





Escolaridade



O ensino médio completo continua sendo o nível de escolaridade mais comum entre os eleitores de Cotia.



Em 2022, 57.654 eleitores (31,16%) tinham ensino médio completo. Atualmente, são 63.948 (32,97%).



Também aumentou o número de eleitores com ensino médio incompleto, de 36.260 para 39.864.



Já a parcela com ensino fundamental incompleto caiu de 21,04% para 18,86%.



Veja a comparação:

Os dados foram levantados pelo Cotia e Cia junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira (13).