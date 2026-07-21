VÍDEO: Macaco-bugio chama a atenção ao aparecer em árvore próximo ao Centro de Cotia

Animal foi flagrado na tarde desta terça-feira (21), por volta das 15h, e chamou a atenção de moradores da região

Um macaco bugio foi visto na tarde desta terça-feira (21), por volta das 15h, no bairro Jardim Miranda, próximo ao Centro de Cotia.

O animal foi filmado enquanto permanecia sobre uma árvore, despertando a curiosidade de moradores que passavam pelo local.

As imagens, enviadas ao Cotia e Cia, mostram o bugio tranquilo, em meio aos galhos, sem demonstrar comportamento agressivo. Até o momento, não há informações de que o animal tenha descido da árvore ou causado qualquer incidente.

A presença de bugios em áreas urbanas pode ocorrer quando esses primatas se deslocam entre fragmentos de mata em busca de alimento ou abrigo.

Especialistas orientam que a população não tente se aproximar, alimentar ou capturar o animal, mantendo distância para evitar estresse e possíveis acidentes.