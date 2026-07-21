Trem entre SP e Sorocaba, com paradas em Carapicuíba, Itapevi e São Roque, tem edital adiado

Governo de SP prevê lançar a concessão apenas no primeiro semestre de 2027, mas mantém a expectativa de iniciar a operação da linha em 2031

Foto: Governo de SP

Moradores da região oeste da Grande São Paulo terão que esperar mais um pouco pelo avanço do projeto do Trem Intercidades (TIC) Eixo Oeste, que promete ligar São Paulo a Sorocaba, com paradas em Carapicuíba, Amador Bueno (Itapevi) e São Roque.



Ligação mais rápida entre a região e a capital



O Trem Intercidades terá 88,7 quilômetros de extensão e deverá reduzir significativamente o tempo de deslocamento entre Sorocaba e a capital paulista.



No serviço expresso, o percurso entre Sorocaba e a Estação Água Branca, em São Paulo, será feito em aproximadamente 60 minutos. Atualmente, a viagem de ônibus costuma durar entre 1h30 e 2 horas, dependendo do trânsito.



Além do trem expresso, o projeto prevê um serviço parador, que atenderá moradores de cidades da região, com estações em:



Carapicuíba;

Amador Bueno (Itapevi);

São Roque.



A expectativa do Governo do Estado é que o sistema transporte cerca de 50,2 mil passageiros por dia útil até 2050.



Investimento de R$ 12 bilhões



O projeto prevê investimentos estimados em R$ 12 bilhões ao longo de uma concessão de 30 anos.



A licitação seguirá o modelo de diálogo competitivo, em que empresas previamente selecionadas participam da elaboração das soluções técnicas antes da apresentação das propostas finais. Segundo o governo, esse formato busca tornar o projeto mais eficiente e atrativo para investidores.



Passagem deve custar o mesmo que o ônibus



A previsão é que a tarifa do trem expresso seja de aproximadamente R$ 45, valor semelhante ao cobrado atualmente pelas empresas de ônibus que fazem o trajeto entre Sorocaba e São Paulo.



Já no serviço parador, o passageiro pagará de acordo com a distância percorrida.



Embora o cronograma tenha sido adiado, o Governo do Estado afirma que a meta continua sendo colocar o Trem Intercidades em operação em 2031, oferecendo uma nova alternativa de mobilidade para milhares de moradores da região oeste da Grande São Paulo.

O Governo do Estado de São Paulo anunciou que o lançamento do edital de concessão, inicialmente previsto para ocorrer até o fim de 2026, foi adiado para o primeiro semestre de 2027. Apesar da mudança no cronograma, a previsão de início da operação da linha segue mantida para 2031.Segundo a Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), o adiamento faz parte de um processo de aperfeiçoamento do projeto após a análise das contribuições recebidas durante as consultas e audiências públicas realizadas em 2025.A pasta informou que alterações no cronograma são comuns em projetos de infraestrutura de grande porte e ressaltou que os estudos continuam em andamento.