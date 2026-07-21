Prefeitura de Cotia começa a enviar carnês de taxas e ISSQN; veja como emitir pela internet

Neto Rossi

Tributos já estão disponíveis no portal da Prefeitura e, neste ano, autônomos e feirantes terão mais prazo para quitar os débitos com parcelamento ampliado

Foto: Prefeitura de Cotia 

A Prefeitura de Cotia iniciou o envio, pelos Correios, dos carnês referentes à Taxa de Licença de Funcionamento, ao ISSQN para profissionais liberais e autônomos e à Taxa de Licença para Feirantes.

Além da entrega em domicílio, os contribuintes já podem emitir os documentos de forma online, por meio do portal oficial da administração municipal.

Para acessar o carnê, basta entrar no Portal de Serviços da Prefeitura, selecionar a Secretaria da Fazenda e clicar na opção "ISSQN / Taxas / Multas".
 
Parcelamento maior para autônomos e feirantes

Uma das principais novidades deste ano é a ampliação do parcelamento para o ISSQN dos autônomos e para a Taxa de Licença dos Feirantes.

Em 2026, os tributos poderão ser pagos em cinco parcelas, uma a mais em relação ao ano passado.

Os vencimentos serão:
  • 31 de agosto
  • 30 de setembro
  • 29 de outubro
  • 30 de novembro
  • 30 de dezembro
 
Profissionais liberais e empresas

Já a Taxa de Licença de Funcionamento e o ISSQN dos profissionais liberais poderão ser pagos em parcela única ou em duas parcelas, com vencimentos em 29 de outubro e 30 de novembro, conforme prevê o Decreto Municipal nº 9.593/2026.
 
Como emitir o carnê

Os documentos podem ser emitidos a qualquer momento pelo portal oficial da Prefeitura de Cotia, acessando o caminho:

Portal de Serviços → Secretaria da Fazenda → ISSQN / Taxas / Multas.



Categorias
Postagem Anterior Próxima Postagem