Centenas de alunos de escolas estaduais de Cotia avançam em seleção para intercâmbio internacional

Estudantes foram convocados para a prova de proficiência em inglês do programa Prontos pro Mundo, que selecionará jovens da rede estadual para uma experiência de três meses no exterior

Foto: Governo de SP

Centenas de estudantes de 21 escolas estaduais de Cotia estão entre os 54,1 mil alunos convocados pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) para a próxima etapa do Prontos pro Mundo, programa que oferece intercâmbio internacional para países de língua inglesa.



EE Batista Cepelos;

EE Professora Antonieta Di Lascio Ozeki;

EE Idomineu Antunes Caldeira;

EE Professor Odair Pacheco Pedroso;

EE Zacarias Antonio da Silva;

EE Roque Celestino Pires;

EE Professora Erotides Aparecida Oliveira da Silva;

EE Vila São Joaquim II;

EE Professor Pedro Casemiro Leite;

EE Sidronia Nunes Pires;

EE Tenente Ernesto Caetano de Souza;

EE Professor Ary Bouzan;

EE Roque Savioli;

EE Professor José Barreto;

EE República da Costa Rica;

EE Professor Carlos Ferreira de Moraes;

EE Ana Macieira de Oliveira;

EE República do Peru;

EE Vinicius de Moraes;

EE Jardim Santa Ângela;

EE Kenkiti Simomoto.



Como funciona a seleção



O Prontos pro Mundo é voltado a estudantes da rede estadual e começa ainda no 9º ano do Ensino Fundamental. Nessa etapa, o desempenho no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) é utilizado como um dos critérios para selecionar os alunos que participarão do curso preparatório de inglês.



Já matriculados na 1ª série do Ensino Médio, os estudantes frequentam as aulas de inglês oferecidas pela plataforma Open English e, agora, realizam a prova de proficiência, uma das fases mais importantes do processo seletivo.



No entanto, a convocação para o exame não garante a vaga no intercâmbio.



Além do desempenho na prova, os candidatos precisam cumprir outros requisitos, como:

frequência mínima de 90% nas aulas do curso preparatório de inglês;

frequência mínima de 90% nas aulas da escola;

média igual ou superior a 7 em todas as disciplinas;

bom comportamento dentro e fora do ambiente escolar.

Apenas 500 estudantes viajarão

A cada semestre, apenas 500 alunos são selecionados para participar do intercâmbio internacional.



Os estudantes aprovados nesta etapa concorrem às vagas para a viagem prevista para o primeiro semestre de 2027, cujo resultado deve ser divulgado até o início de setembro.



Quem não for selecionado ainda poderá participar de uma nova etapa. Os alunos que permanecerem matriculados no curso preparatório, mantiverem o desempenho exigido e continuarem atendendo aos critérios do programa poderão ser convocados para uma nova prova, no fim deste ano, que definirá os 500 estudantes que embarcarão para o intercâmbio no segundo semestre de 2027.



Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, o Prontos pro Mundo busca ampliar as oportunidades educacionais dos estudantes da rede pública por meio da imersão em países de língua inglesa, contribuindo para o aprendizado do idioma, o desenvolvimento acadêmico e a formação pessoal dos participantes. O Prontos pro Mundo é voltado a estudantes da rede estadual e começa ainda no 9º ano do Ensino Fundamental. Nessa etapa, o desempenho no Saresp (Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo) é utilizado como um dos critérios para selecionar os alunos que participarão do curso preparatório de inglês.Já matriculados na 1ª série do Ensino Médio, os estudantes frequentam as aulas de inglês oferecidas pela plataforma Open English e, agora, realizam a prova de proficiência, uma das fases mais importantes do processo seletivo.No entanto, a convocação para o exame não garante a vaga no intercâmbio.A cada semestre, apenas 500 alunos são selecionados para participar do intercâmbio internacional.Os estudantes aprovados nesta etapa concorrem às vagas para a viagem prevista para o primeiro semestre de 2027, cujo resultado deve ser divulgado até o início de setembro.Quem não for selecionado ainda poderá participar de uma nova etapa. Os alunos que permanecerem matriculados no curso preparatório, mantiverem o desempenho exigido e continuarem atendendo aos critérios do programa poderão ser convocados para uma nova prova, no fim deste ano, que definirá os 500 estudantes que embarcarão para o intercâmbio no segundo semestre de 2027.Criado pelo Governo do Estado de São Paulo, o Prontos pro Mundo busca ampliar as oportunidades educacionais dos estudantes da rede pública por meio da imersão em países de língua inglesa, contribuindo para o aprendizado do idioma, o desenvolvimento acadêmico e a formação pessoal dos participantes.

A lista dos convocados foi divulgada nesta segunda-feira (20). Agora, os estudantes participarão da prova de proficiência em língua inglesa, que será aplicada nas próprias escolas estaduais entre os dias 3 e 7 de agosto.A convocação representa mais um passo na disputa por uma das vagas do programa, que proporciona aos estudantes da rede pública a oportunidade de realizar um intercâmbio de três meses no exterior.Entre as escolas estaduais de Cotia com alunos convocados estão: