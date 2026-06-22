Primeira semana do inverno terá frio, chuva e temperaturas de até 8°C em Cotia

Massa de ar polar derruba os termômetros na região; cidade deve enfrentar dias de chuva, nevoeiro e sensação de frio intenso nos primeiros dias da nova estação

Foto: Agência Brasil

A primeira semana do inverno será marcada por temperaturas baixas, chuva e céu encoberto em Cotia. A estação começou oficialmente às 5h24 deste domingo (21), e os primeiros dias já trazem características típicas do período, com a atuação de uma forte massa de ar polar sobre o Sudeste do Brasil.



Inverno começa com onda de frio em São Paulo



Segundo a Climatempo, a primeira onda de frio do inverno de 2026 deve ocorrer entre os dias 22 e 30 de junho, afetando boa parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Em São Paulo, a expectativa é de queda acentuada das temperaturas e aumento da frequência das chuvas nos próximos meses.



A previsão para o inverno indica que a temperatura média no Estado de São Paulo deve ficar dentro da normalidade. No entanto, episódios de frio intenso ainda são esperados, especialmente em julho, quando novas massas de ar polar poderão provocar madrugadas geladas em diversas cidades paulistas.



Outro destaque é a influência do fenômeno El Niño, que começou a se fortalecer neste mês e pode alterar o comportamento do clima ao longo da estação. Para São Paulo, os meteorologistas projetam um inverno mais úmido que o habitual, principalmente nas regiões oeste, centro-sul e leste do estado, com chuvas acima da média para o período.



A tendência é que, após esse início gelado, o inverno apresente períodos de calor acima do normal em agosto e setembro, mantendo a característica de grande variação de temperatura típica da estação. Inverno começa com onda de frio em São PauloSegundo a Climatempo, a primeira onda de frio do inverno de 2026 deve ocorrer entre os dias 22 e 30 de junho, afetando boa parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Em São Paulo, a expectativa é de queda acentuada das temperaturas e aumento da frequência das chuvas nos próximos meses.A previsão para o inverno indica que a temperatura média no Estado de São Paulo deve ficar dentro da normalidade. No entanto, episódios de frio intenso ainda são esperados, especialmente em julho, quando novas massas de ar polar poderão provocar madrugadas geladas em diversas cidades paulistas.Outro destaque é a influência do fenômeno El Niño, que começou a se fortalecer neste mês e pode alterar o comportamento do clima ao longo da estação. Para São Paulo, os meteorologistas projetam um inverno mais úmido que o habitual, principalmente nas regiões oeste, centro-sul e leste do estado, com chuvas acima da média para o período.A tendência é que, após esse início gelado, o inverno apresente períodos de calor acima do normal em agosto e setembro, mantendo a característica de grande variação de temperatura típica da estação.

De acordo com a previsão meteorológica, a segunda-feira (22) será o dia mais frio da semana em Cotia, com mínima de 8°C e máxima de 24°C. O amanhecer terá nevoeiro, enquanto o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. Apesar do frio nas primeiras horas da manhã, não há previsão de chuva.A mudança mais significativa ocorre a partir de terça-feira (23), quando uma frente fria avança sobre o Estado de São Paulo. Em Cotia, a previsão indica 98% de chance de chuva e acumulado superior a 21 milímetros, com possibilidade de temporais durante a tarde e a noite. As temperaturas devem variar entre 13°C e 18°C.Na quarta-feira (24), o tempo permanece instável. A máxima não deve passar dos 13°C, enquanto a mínima será de 12°C. O dia terá chuva frequente e risco de trovoadas, com acumulado próximo de 25 milímetros.A quinta-feira (25) continua com céu fechado e garoa em diversos momentos. Os termômetros devem registrar entre 12°C e 15°C. Já na sexta-feira (26), o sol volta a aparecer entre muitas nuvens, mas o frio permanece, com mínima de 13°C e máxima de 19°C.