Entidade de Cotia é reconhecida pelo Governo de SP por ações voltadas ao autismo

Instituto Luta pelo Autismo conquista o Selo Amigo da Pessoa com TEA e reforça seu compromisso com a inclusão, ao mesmo tempo em que busca apoio para ampliar e manter seus projetos

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O Instituto Luta pelo Autismo, sediado em Cotia, foi reconhecido pelo Governo do Estado de São Paulo com o Selo Amigo da Pessoa com TEA, certificação concedida a instituições que desenvolvem ações voltadas à inclusão, acessibilidade, acolhimento e garantia de direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e de suas famílias.

A certificação reconhece o trabalho realizado pela entidade junto à comunidade, por meio de iniciativas de orientação, conscientização, apoio às famílias e promoção da inclusão social.Em nota, o Instituto comemorou a conquista e destacou que o reconhecimento fortalece sua missão de ampliar o acesso a direitos e construir uma sociedade mais preparada para acolher as pessoas autistas.Apesar da certificação, a instituição afirma enfrentar dificuldades financeiras que ameaçam a continuidade dos serviços oferecidos gratuitamente à população. Segundo o Instituto, há necessidade de recursos para custear despesas como aluguel, água, energia elétrica, manutenção da sede e desenvolvimento dos projetos.A direção ressalta que o reconhecimento obtido reforça a credibilidade do trabalho desenvolvido, mas destaca que a continuidade das atividades depende do apoio da sociedade, do poder público e da iniciativa privada.Diante desse cenário, o Instituto convida empresários, comerciantes e moradores da região a conhecerem o projeto e contribuírem com doações ou parcerias que possibilitem a manutenção e a expansão dos serviços prestados às pessoas com TEA e seus familiares.As doações podem ser feitas via PIX, utilizando o CNPJ 65.338.099/0001-81.Empresas interessadas em firmar parcerias ou apoiar a instituição também podem entrar em contato pelos canais oficiais:Endereço: Avenida Professor Joaquim Barreto, 1.193, 1º andar, Atalaia, CotiaWhatsApp: (11) 97237-0929Site: www.lutapeloautismo.com.brInstagram: @lutapeloautismoO Instituto Luta pelo Autismo atua em Cotia promovendo ações voltadas à conscientização, inclusão e acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista e de suas famílias, buscando ampliar o acesso a direitos e fortalecer a rede de apoio no município.