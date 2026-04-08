Shopping Granja Vianna promove vacinação contra gripe em parceria com a Prefeitura de Cotia

Ação gratuita acontece neste sábado e é voltada a grupos prioritários, como crianças, idosos e gestantes

Foto: Divulgação





O Shopping Granja Vianna recebe, neste sábado (11), uma ação especial de vacinação contra a gripe em parceria com a Prefeitura de Cotia. A campanha será realizada das 10h às 17h, no Espaço Recarregue-se, localizado no Piso L1 do empreendimento.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à imunização, especialmente para o público prioritário, formado por crianças de seis meses a seis anos, pessoas com 60 anos ou mais e gestantes.Para receber a dose, é necessário apresentar um documento com foto. No caso de crianças, também é obrigatória a apresentação da carteirinha de vacinação.De acordo com a organização, a proposta é oferecer um ambiente acessível e seguro para a população, facilitando a adesão à campanha e incentivando o cuidado com a saúde.Segundo Fabiana Tartaglione, coordenadora de Marketing do shopping, a ação reforça o compromisso do empreendimento com o bem-estar da comunidade., afirmou.A vacinação é gratuita e aberta ao público dentro dos critérios estabelecidos pela campanha.