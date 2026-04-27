Aposta feita em lotérica de Cotia fatura mais de R$ 109 mil na Timemania

Bilhete premiado saiu na R & A Loterias, localizada dentro do mercado Bem Barato

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Uma aposta registrada em Cotia garantiu um prêmio de R$ 109.819,50 no concurso 2383 da Timemania, sorteado na última quinta-feira (23). O jogo vencedor foi feito na R & A Loterias, localizada dentro do mercado Bem Barato (antigo Pedrosão).

178 jogos acertaram cinco números, com prêmio de R$ 1.762,75 cada

3.379 apostas fizeram quatro acertos e recebem R$ 10,50

34.135 bilhetes acertaram três números, com prêmio de R$ 3,50

De acordo com o resultado oficial, ninguém acertou as sete dezenas sorteadas (15, 36, 43, 47, 54, 70 e 79). No entanto, duas apostas acertaram seis números, uma delas registrada em Cotia, e cada ganhador levou R$ 109.819,50.Além da faixa principal, o concurso também premiou outras apostas:A R & A Loterias funciona de segunda a sábado, das 8h às 19h, e tem se consolidado como ponto de apostas na região, atraindo moradores que buscam a sorte nos jogos da Caixa. A unidade fica dentro do marcado Bem Barato (Avenida Professor Manoel Jose Pedroso, 340).Na Timemania, o apostador escolhe 10 números entre 80 disponíveis e também um “Time do Coração”. São sorteados sete números, e ganham prêmios aqueles que acertarem de três a sete dezenas, além de uma faixa específica para quem acertar o time.O valor da aposta é de R$ 3,50, e há opções como a “Surpresinha”, em que o sistema escolhe os números, e a “Teimosinha”, que permite repetir o mesmo jogo por até 12 concursos consecutivos.Os sorteios acontecem três vezes por semana: às terças, quintas e sábados, sempre às 21h.