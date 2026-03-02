Pedestre morre atropelado na Castello Branco, em Araçariguama

Pedestre foi atingido por veículo no km 53 da rodovia; vítima morreu no local e carro foi removido para a base da Polícia Militar Rodoviária

Foto: Artesp

Um atropelamento registrado na noite desse sábado (28) terminou com uma vítima fatal no km 53 da Rodovia Castello Branco, em Araçariguama.

Segundo informações da concessionária responsável pelo trecho, a condutora do veículo seguia no sentido leste pela faixa 1 quando, ao atingir o trecho onde ocorreu o acidente, teria se deparado com um pedestre atravessando a pista. A motorista relatou que não houve tempo hábil para frear ou desviar, e acabou atingindo a vítima.Após o atropelamento, a condutora deslocou o veículo até um posto de atendimento.Às 00h35, a funerária chegou ao local e realizou a remoção do corpo. O veículo envolvido foi retirado por meio do Guincho Leve-3403 e encaminhado à base da Polícia Militar Rodoviária (PMRv).A identidade da vítima não havia sido divulgada até o fechamento desta reportagem.