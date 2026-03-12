Foto dos anos 50 resgata memória do centro de Cotia e desperta lembranças de moradores

Imagem histórica da Rua Senador Feijó mostra o centro da cidade na década de 1950 e motivou relatos emocionados de moradores sobre infância, trabalho e a vida

Foto: Cotia de Antigamente / Facebook

Uma fotografia histórica do centro de Cotia, publicada pela página “Cotia de Antigamente”, reacendeu lembranças de moradores que viveram a cidade nas décadas passadas (veja a publicação no final da matéria).







A imagem mostra a Rua Senador Feijó na década de 1950, quando as casas ainda predominavam na paisagem e o comércio começava a surgir na região.Na foto, aparecem construções de telhados coloniais e poucos veículos circulando pela via. Ao fundo, é possível identificar a tradicional Igreja Matriz de Cotia, que há décadas acompanha as transformações do centro da cidade.Outro destaque do registro é a caixa d’água inaugurada em 1952, considerada um marco de infraestrutura urbana da época.A publicação também despertou memórias de moradores que acompanharam de perto essa fase da cidade. Um dos relatos veio de um morador que contou ter nascido em 1958 em uma casa na própria Rua Senador Feijó., relatou.Outro morador relembrou o período em que trabalhava no centro de Cotia realizando leitura de contas de energia elétrica. Segundo ele, o trabalho começou ainda na infância., contou.Também surgiram lembranças da infância e das dificuldades da época. Um morador relatou que, quando tinha cerca de 10 anos, ia até a região da igreja para engraxar sapatos e ajudar nas despesas de casa., lembrou.Outro comentário recorda as noites na praça em frente à igreja, onde jovens se reuniam para jogar bola.Os relatos mostram como o centro de Cotia, hoje marcado pelo comércio intenso e pelo grande fluxo de pessoas e veículos, já foi palco de uma rotina muito mais tranquila e comunitária.